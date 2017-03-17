Лодка Ай Вэйвэя. Фотографии последней (гигантской!) инсталляции художника

В Национальной галерее Праги 15 марта открылась выставка китайского художника Ай Вэйвэя. Главный экспонат — гигантская надувная лодка с двумя сотнями безликих беженцев. Ее длина — 70 метров. Ай Вэйвэй не впервые обращает внимание на тему миграционного кризиса: в феврале он развесил на колоннах берлинского театра спасательные жилеты, в которых беженцы добирались до Европы, а осенью 2016 года на флорентийском дворце Палаццо Строцци появились два десятка надувных лодок.