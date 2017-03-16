Ищете автосервис, где не обманут? Вам сюда carfix.ru
истории

Правительство США опубликовало более 60 видео с испытаниями ядерного оружия

Meduza
11:08, 16 марта 2017

Правительство США рассекретило 750 видео с испытаниями ядерного оружия. Национальная лаборатория имени Лоренса Ливермора опубликовала 64 ролика из 750 на своем ютьюб-канале. С 1945 года по 1962 год США провели около 200 испытаний ядерного оружия, которые всегда снимали с нескольких ракурсов.

В США рассекретили 750 видео ядерных испытаний
Meduza

По словам физика Грега Сприггса, пленки хранились в архиве, где со временем стали разлагаться, поэтому их решили оцифровать и рассекретить. «Мы вовремя сделали этот проект. Мы видели, что происходит c [пленками]. Они почти стали бесполезными», — рассказал Сприггс.

Operation Plumbbob — Diablo 41549
Lawrence Livermore National Laboratory
Operation Hardtack-1 — Nutmeg 51538
Lawrence Livermore National Laboratory
Operation Teapot — Turk 28112
Lawrence Livermore National Laboratory