Правительство США опубликовало более 60 видео с испытаниями ядерного оружия

Правительство США рассекретило 750 видео с испытаниями ядерного оружия. Национальная лаборатория имени Лоренса Ливермора опубликовала 64 ролика из 750 на своем ютьюб-канале. С 1945 года по 1962 год США провели около 200 испытаний ядерного оружия, которые всегда снимали с нескольких ракурсов.

В США рассекретили 750 видео ядерных испытаний Meduza

По словам физика Грега Сприггса, пленки хранились в архиве, где со временем стали разлагаться, поэтому их решили оцифровать и рассекретить. «Мы вовремя сделали этот проект. Мы видели, что происходит c [пленками]. Они почти стали бесполезными», — рассказал Сприггс.

Operation Plumbbob — Diablo 41549 Lawrence Livermore National Laboratory

Operation Hardtack-1 — Nutmeg 51538 Lawrence Livermore National Laboratory