Компромат на президента. Всего за девять тысяч долларов Buzzfeed проследил историю фейковых документов о коррупции в администрации Трампа

Израильтянин Йони Ариэль в конце января 2017 года купил у итальянского предпринимателя за девять тысяч долларов документы, доказывающие, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заплатил за свой пост в Белом доме Дональду Трампу 1,4 миллиарда евро. Ариэль, по всей видимости, действовал из благих побуждений — ему казалось, что с выборами в США что-то не так; он передал документы журналистам. Все доказательства оказались полностью сфабрикованными, хотя и очень похожими на настоящие. Buzzfeed разобрался, кто стоит за фальшивым компроматом на Трампа.

Вскоре после победы Дональда Трампа на выборах президента США журналистам начали предлагать за деньги информацию, якобы компрометирующую миллиардера. К примеру, изданию Buzzfeed предлагали за 15 тысяч долларов купить видео, на котором женщины рассказывают о сексуальных похождениях Трампа, а также просили 2 миллиона долларов за некие «меняющие все» сведения о Трампе и его жене Мелании. В обоих случаях издание платить отказалось.

Гражданин Израиля Йони Ариэль поступил иначе. Когда ему предложили сведения о коррупции в администрации президента США, он согласился их выкупить, а потом передал компромат журналистам.

Ариэлю 60 лет, он занимается консультированием по вопросам интернет-медиа. Ариэль родом из ЮАР. В прошлом он боролся с апартеидом и работал журналистом и политическим консультантом. Мужчина еще в июле 2016-го утвердился в мысли, что Россия пытается изменить ход выборов в США, а позднее знакомый юрист, связанный с израильской организацией, близкой к Демократической партии США, сказал ему, что знает о неком компромате на Трампа. Тот свел Ариэля с бывшим израильским послом в Италии (вероятно, речь идет о Гидеоне Мейре, работавшем в Риме с 2006-го по 2011-й), который знал о существовании неких документов, компрометирующих Трампа.

Обладателем документов оказался итальянец Коррадо Пассетти, якобы бывший агент итальянских спецслужб, который сейчас консультирует строительные фирмы в Африке. По разным версиям, Пассетти получил документы, разоблачающие администрацию Белого дома, то ли от спецслужб, то ли от итальянской полиции. В разговоре с Buzzfeed итальянец сказал, что ему просто передали бумаги, а он выступил посредником в их продаже.

В документах говорилось, что нефтяная компания ExxonMobil, которой до недавнего времени руководил нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в середине июня 2016 года перевела китайской компании 1,6 миллиарда долларов. На следующий день последняя перевела 1,4 миллиарда евро компании Trump Corporation, которая принадлежит Дональду Трампу. Фактически, такие улики могут стать поводом для подозрений в том, что Тиллерсон купил свой пост в Белом доме, хотя формально сделки проводились без прямого участия топ-менеджера: он в это время находился на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

На документах, полученных Ариэлем, оказалась подпись «генерального менеджера-директора» этой китайской компании Луиджи Форино. Как удалось выяснить Buzzfeed, Форино больше похож на мошенника и человека, который занимается сомнительными сделками, чем на руководителя компании, заключающей крупные сделки с ExxonMobil. Форино подтвердил изданию, что вел дела с Exxon, но отказался раскрывать детали — и сразу повесил трубку, когда журналисты спросили его об обвинениях в мошенничестве.

Изначально Пассетти собирался продать документы примерно за 150-200 тысяч долларов, однако после переговоров с Ариэлем согласился на девять тысяч — это близко к максимальной сумме, которую можно перевозить через государственные границы без декларирования. Израильтянин прилетел в Рим с деньгами в конце января 2017 года и купил документы, касающиеся сделки Exxon.

Ариэль не пытался извлечь финансовой выгоды из купленных документов и стал рассказывать о них американским левым активистам и газетам. Еще до покупки «компромата» израильтянин познакомился с Бреттом Кимберлином, активистом левых взглядов с крайне сомнительной репутацией — его судили за организацию взрывов в Индиане в 1970-х и неоднократно уличали во лжи. Кимберлин убедил Ариэля, что может познакомить его с нужными людьми в Вашингтоне и оплачивал ему поездки в США и в Рим на встречи с Пассетти. Он же дал те самые девять тысяч на покупку документов. С Buzzfeed Кимберлин говорить отказался, объяснив, что не имеет никакого отношения к этой истории.

В начале февраля в американских блогах стали обсуждать слухи о существовании серьезных обвинений в коррупции в адрес Тиллерсона и Трампа; одновременно с этим сразу несколько изданий, в том числе Bloomberg, Buzzfeed и The Washington Post, получили от Ариэля те самые документы. Как пишет Buzzfeed, при первом же взгляде на документы в глаза бросилось большое количество грамматических и орфографических ошибок, чего не ожидаешь от известной очень строгим отношением к документам нефтяной компании. Более того, из справки о перечислении средств следует, что деньги — все 1,6 миллиарда долларов — были перечислены из банковского отделения, а не по корпоративной линии. Такой шаг привлек бы гарантированное внимание регуляторов и не остался бы незамеченным.

Были и другие признаки, которые заставляли усомниться в достоверности документов, например, ошибки и небрежность в оформлении. Ариэля все это, напротив, убедило в их подлинности — по его словам, если бы кто-то подделал бумаги, то уж точно не допустил бы глупых опечаток. Ему и его сторонникам удалось не только передать документы журналистам, но и уведомить о них министерство юстиции США и комитет Сената по международным отношениям.

Банки HSBC и JPMorgan Chase, через которые якобы переводились деньги от Exxon в компанию Трампа через китайского посредника, заявили, что ничего подобного не было, и в сделках они участия не принимали. В ExxonMobil не стали комментировать информацию о денежных переводах, но подчеркнули, что один из людей, чья подпись стоит под документом, давно не работает в нефтяной компании. В Trump Organization также не стали комментировать ситуацию, отправив журналистов за ответом в Белый дом.

Несмотря ни на что, Ариэль до последнего времени был уверен, что добытые им документы — настоящие. Сдался он только незадолго до публикации Buzzfeed, признавшись журналистам, что к бумагам есть множество вопросов — и попросил их не тратить понапрасну время, проверяя, была ли такая сделка или нет.