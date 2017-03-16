Калифорнийский университет в Беркли удалит все свои лекции с YouTube. Отсутствие субтитров сочли дискриминацией людей с инвалидностью

Калифорнийский университет в Беркли несколько лет выкладывал на ютьюбе и образовательном сервисе iTunes U видеозаписи лекций своих преподавателей, но теперь он все удалит. И вот почему.

Калифорнийский университет в Беркли — один из самых престижных вузов в мире. Несколько лет он публиковал на ютьюбе и образовательном сервисе iTunes U лекции. Они до сих пор там есть, но 15 марта записи начали удалять.

В 2015 году министерство юстиции по жалобе преподавателей Галлодетского университета, специализирующегося на обучении глухих и слабослышащих, и пришло к выводу, что видеозаписи Беркли нарушают американский закон о запрете на дискриминацию людей с инвалидностью. Многие записи были без субтитров, в других субтитры были некачественными.

После этого у университета остался выбор: сопроводить все 20 тысяч видеозаписей субтитрами или же убрать их из публичного доступа. В Беркли решили, что приспосабливать ролики для людей с инвалидностью слишком затратно, поэтому все записи лекций удалят (с осени 2015 года новые записи и так выкладываются только в закрытом доступе). Вместо этого Беркли продолжит поддерживать свой совместный проект с образовательной платформой eDx, а также готовить новый контент, который не будет нарушать законов.

Удаление записей растянется на три-пять месяцев, так что их еще можно успеть посмотреть. Кроме того, есть проект по сохранению всех лекций.