Интернет вибрирующих вещей Производитель «умных» вибраторов тайно собирал данные о пользователях. Компания заплатит компенсацию каждому

Канадская компания Standard Innovation выпускает инновационный и крайне популярный вибратор для пар We-Vibe, одна из модификаций которого позволяет управлять устройством с мобильного телефона. А еще эта компания, как выяснили специалисты по компьютерной безопасности осенью 2016 года, собирает данные о том, как их вибратором пользуются, — и хранит на своих серверах. Владельцы устройства подали в суд, и в итоге Standard Innovation согласилась выплатить компенсацию — до десяти тысяч долларов каждому, кто купил и пользовался We-Vibe.

Что такое We-Vibe?

We-Vibe — это популярная линейка высокотехнологичных вибраторов как для одиночного применения, так и для пар, которые разработала канадская компания Standard Innovation. We-Vibe доступны в различных формах, наиболее известна серия вибраторов для пар с дистанционным управлением. Устройство вставляется во влагалище и стимулирует клитор, одновременно — во время полового акта — доставляя удовольствие еще и мужчине. Как это работает, можно посмотреть на демонстрационном видео.

Управлять We-Vibe можно пультом; есть модели, которыми можно пользоваться с помощью специального приложения WeConnect — оно соединяется с вибратором по Bluetooth. У вибраторов We-Vibe очень много хороших отзывов, различные версии устройств купили более 300 тысяч человек; продаются они и в России.

Приложение для телефонов WeConnect позволяет не только контролировать скорость вибрации непосредственно во время секса, но и управлять устройством на расстоянии — к примеру, когда мужчина находится в командировке в другой стране. Создатели We-Vibe называют его первым вибратором с приложением, и это точно самый обсуждаемый вибратор за последние годы: сложно найти женский журнал, в котором не писали о канадском устройстве.

Какие данные собирал вибратор?

В августе 2016 года два специалиста по компьютерной безопасности, известные под псевдонимами follower и goldfish (себя они называют хакерами), на конференции Defcon рассказали, что на самом деле вибратор We-Vibe 4 Plus не только позволяет получить удовольствие, но еще собирает подробные сведения о том, как им пользуются.

The maker of this connected vibrator has agreed to destroy sensitive user data https://t.co/47aYyDn0dB pic.twitter.com/UM10Tb7twV — The Verge (@verge) March 15, 2017

К примеру, вибратор без ведома владельца передавал через приложение данные о частоте использования, интенсивности вибрации и температуре устройства — причем всю эту информацию его создатели получали в режиме реального времени. Фактически We-Vibe мог собирать данные о сексуальном поведении пользователей без их ведома. Кроме того, исследователи нашли в вибраторе уязвимость, которая позволяла получить контроль над устройством. Ее быстро закрыли, а в сентябре создатели вибратора изменили приложение WeConnect и оповестили пользователей о сборе данных.

В Standard Innovation утверждают, что данные передавались в анонимной форме и нужны были лишь для того, чтобы усовершенствовать We-Vibe — чтобы лучше понимать своих клиентов и предотвращать поломки. Но далеко не всем это понравилось: уже в сентябре жительница Чикаго подала в суд на канадскую компанию за незаконный сбор информации.

Как все уладилось?

Standard Innovation утверждала и утверждает до сих пор, что никаким образом не нарушала закон и права владельцев We-Vibe. Однако 14 марта компания все же согласилась пойти на мировую и заключить соглашение о досудебном урегулировании.

Владельцы We-Vibe с возможностью управления вибратором через телефон, купившие его до сентября 2016-го, могут вернуть за него деньги. Если же они пользовались еще и приложением WeConnect, то сумма компенсации может достигнуть 10 тысяч долларов. В общей сложности на выплату компенсаций направлено почти три миллиона долларов США. В каком именно порядке будут выплачиваться деньги и смогут ли их получить владельцы We-Vibe по всему миру — неизвестно. Помимо компенсаций компании придется удалить все данные, полученные до сентября 2016 года.

Standard Innovation — не единственный производитель вибраторов, который собирает данные о пользователях. Компания OhMiBod, известная по первому вибратору с функцией подключения к айподу, сразу после иска к канадским коллегам приостановила сбор личной информации, хотя и утверждает, что никаких данных, в отличие от Standard Innovation, не хранила.