Бывший руководитель «Вымпелкома» отвечает следствию по делу о взятках. Из-за рубежа и в блоге на «Медиуме» Что мы узнали из постов Михаила Слободина

В середине марта бывший гендиректор «Вымпелкома» («Билайн») и энергетического «КЭС-Холдинга» Михаил Слободин опубликовал в блоге на «Медиуме» два поста, в которых он подробно разбирает свое дело. В России Слободин объявлен в розыск по обвинению в создании преступной группы, которая якобы давала взятки чиновникам в Республике Коми — для того, чтобы та установила выгодные «КЭС-Холдингу» тарифы на электроэнергию. «Медуза» коротко рассказывает, на какие нестыковки в своем деле указал Слободин.

Михаил Слободин — один из самых известных российских топ-менеджеров. Он не только сделал блестящую карьеру («Ренова», ТНК, «КЭС-Холдинг», «Вымпелком»), но и прославился как публицист, ведущий интересный блог и пишущий колонки для различных уважаемых изданий (например, «Ведомостей»). Успех был связан в том числе со способностью Слободина объяснять сложные вещи простым языком — например, он эффектно описал причины, по которым стоимость нефти еще долгое время не поднимется в район 100 долларов за баррель.

Дело, по которому Михаил Слободин объявлен в розыск, стало публичным 5 сентября 2016 года, когда оперативники провели обыски в «Ренове» предпринимателя Виктора Вексельберга. Тогда же были арестованы два высокопоставленных сотрудника компании — Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер (до сих пор сидят в СИЗО). Слободина оперативники найти не смогли, поскольку он находился за границей. Это породило широко обсуждавшуюся в СМИ версию о том, что Слободина кто-то предупредил о готовящемся аресте, что и позволило ему скрыться.

Следствие считает, что Слободин, Ольховник и Вайнзихер в 2007–2015 годах платили чиновникам в Республике Коми, чтобы те помогали устанавливать высокие тарифы на тепло и электроэнергию для населения. «Лишние» деньги якобы оседали в компании «КЭС» (позднее переименована в «Т Плюс»).

За полгода, прошедшие со времени обысков в «Ренове», обвиняемые никак не комментировали дело: Вайнзихер и Ольховик находятся в СИЗО, а Слободин, обещавший в сентябре 2016-го вернуться в Россию, по-прежнему за границей. В марте 2017 года он неожиданно опубликовал несколько постов (раз, два; Слободин также обещал и третью часть, она пока не вышла) на «Медиуме», которые можно считать ответом следствию.

Вот что можно узнать из постов Слободина

Михаил Слободин показал скриншоты своей переписки с менеджерами «Вымпелкома», которые организовали его деловую поездку во Францию 5–7 сентября 2016 года. Из переписки следует, что выезд Слободина за границу планировался по крайней мере с конца августа — и не был попыткой сбежать от следствия. «Моя гипотеза по этому поводу простая — мне просто повезло. Так бывает. Очень редко. Но, слава богу, бывает», — пишет Слободин.

На основе данных открытой статистики Михаил Слободин показал, что тарифы на тепло и электроэнергию для «Т Плюс» были ниже среднероссийских и даже среднерегиональных (по Северо-Западному федеральному округу). При этом потребители накопили большую задолженность (например, на каждый начисленный по тарифам рубль платы за тепло в Воркуте платили в среднем 70 копеек). «Платить любому чиновнику в Коми за такую ситуацию, за право получить на территории шесть миллиардов рублей убытков (или бесплатно поработать), и при этом платить огромные деньги — ну выглядит это как-то уж очень фантастически. Не находите?» — отмечается в блоге.

На основе тех же данных Михаил Слободин обнаружил, что у двух компаний в Коми были подозрительно высокие тарифы — у Республиканской генерирующей компании и у Биоэнергетической компании. Они были подконтрольны бывшему вице-губернатору Константину Ромаданову, который, по словам Слободина, проходит главным свидетелем обвинения по делу. В 2015 году, когда к власти в Коми пришла другая команда (всю прежнюю почти в полном составе арестовали), тарифы для этих компаний резко снизились. «Поразительно. Но якобы завышенные тарифы „Т Плюс“ не снижаются новым регулятором, а повышаются. И эти решения принимаются уже в декабре 2016 года после всех возбужденных уголовных дел!» — пишет Слободин.

Бывший топ-менеджер «Вымпелкома» указывает еще на несколько странностей в деле. Например, следователи считают, что обвиняемые начали давать взятки с 2007 года, хотя тогда «КЭС» не владел контрольными пакетами местных энергокомпаний — они были у государственного РАО «ЕЭС России». Слободин также оговаривается, что ему сложно комментировать все, что происходило после 2010 года, когда он перестал заниматься оперативным руководством в «КЭС». «Никаких передач наличных от „КЭС“ каким-либо чиновникам в Республике Коми не было. Как это доказать? Не знаю. Это как доказать, что ты не ел мясо восемь лет назад», — добавляет Слободин.

Следственный комитет заявления бывшего гендиректора «Вымпелкома» не прокомментировал. Давать «Медузе» интервью об обстоятельствах дела Слободин отказался.