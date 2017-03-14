Европейский суд вынес первые решения о хиджабах на работе. Сотрудникам можно запретить носить платок

Европейский суд 14 марта вынес первые решения о хиджабах на работе: работодатели вправе запретить сотрудникам покрывать голову из религиозных соображений. Решение вынесли по заявлениям сотрудниц компаний в Бельгии и Франции, которых уволили за ношение платков. В одном случае суд нашел дискриминацию, а в другом — нет, хотя они практически идентичны.

Секретаря из бельгийского отделения охранной компании G4S Самиру Ашбиту уволили в 2006 году. Сначала она ходила на работу с непокрытой головой, но потом заявила, что в будущем хочет носить хиджаб. Начальство ответило, что в компании действует неписанное правило — нельзя носить религиозные символы. Когда это правило оформили официально, Самиру Ашбиту уволили.

Асма Буньяуи работала во французской компании Micropole, которая оказывает консалтинговые услуги в сфере IT. В 2009 году ее уволили по жалобе клиента: сотрудники его компании остались недовольны, что к ним в офис Асма Буньяуи пришла в платке. Как утверждают в Micropole, при приеме на работу сотрудницу предупреждали, что ей придется ездить к клиентам, и появляться у них в офисах в платке нельзя.

Европейский суд — высшая судебная инстанция Европейского союза — решил, что работодатели вправе запрещать сотрудникам носить религиозные символы, к которым отнес и хиджаб. Такой запрет возможен, если в компании действуют соответствующие ограничения. В этом случае запрет не будет считаться дискриминацией.

При этом суд решил, что если таких правил нет, то работодатель не вправе идти на поводу клиентов и вводить такие запреты избирательно. Суд заявил, что в случае с Асмой в компании не было ограничений на ношение платка (хотя в Micropole уверяют, что предупреждали сотрудницу).

В отдельных европейских странах запрет на религиозную одежду действует на государственном уровне. Во Франции, где годами ведутся споры о ношении хиджаба, запрещено носить религиозную одежду в образовательных учреждениях; кроме того, там действует запрет на закрывающую лицо одежду, которую носят мусульманки (и Европейский суд по правам человека считает, что это допустимо). В Бельгии, некоторых регионах Швейцарии и Испании также запрещено носить скрывающие лицо одеяния. В Нидерландах подобную одежду нельзя носить в общественном транспорте и государственных учреждениях, в Австрии — в госучреждениях.