ЕСПЧ признал, что российские силовики похищали и избивали главу «Мемориала» и журналистов «Рен ТВ». Россия этого и не отрицала

14 марта Европейский суд по правам человека присудил 84 тысячи евро главе правозащитного общества «Мемориал» Олегу Орлову и съемочной группе телеканала «Рен ТВ». Суд признал, что в ноябре 2007 года они были похищены в Ингушетии сотрудниками так и не установленных правоохранительных органов и избиты; у них также похитили всю аппаратуру. После этого ингушская милиция возбудила уголовное дело, но вскоре приостановила его, не найдя ни события преступления, ни тех, кто совершил его. «Медуза» рассказывает главное о том инциденте и его последствиях.

На 24 ноября 2007 года в столице Ингушетии Назрани был намечен большой не санкционированный властями оппозиционный митинг. Поводом для него стало непреднамеренное убийство силовиками шестилетнего мальчика в ходе одной из операций по ликвидации боевиков. «Бессудебные казни, похищения — все это было нормой в те годы», — вспоминает в беседе с «Медузой» Олег Орлов.

Сам Орлов прилетел в Назрань 23 ноября, он готовился наблюдать за проведением митинга в статусе правозащитника. Кроме того, он встретился с ингушским оппозиционером и бизнесменом Макшарипом Аушевым (в октябре 2009 года его расстреляют киллеры; преступление так и останется нераскрытым). Орлов подозревает, что силовики заметили его в ходе этого визита — дом Аушева постоянно был под наблюдением.

В тот же день в Назрань прилетела съемочная группа телеканала «Рен ТВ», в ее состав входили журналисты Артем Высоцкий, Станислав Горячих и Карен Сахинов. 23 ноября они работали в селе, где убили ребенка; 24 ноября съемочная группа готовилась освещать митинг. Орлов и корреспонденты остановились в гостинице «Асса», раньше они не были знакомы. Митинг 24 ноября состоялся и был разогнан милицией, но журналисты и правозащитник на него не попали.

23 ноября в 23:30 в двери журналистов и правозащитника постучали, затем женский голос попросил открыть. «Я думал, это персонал гостиницы, но когда я щелкнул замком, дверь просто вышибли, а я увидел три автоматных ствола, направленных мне в лицо», — вспоминает Орлов. Неизвестные (их лица были скрыты черными балаклавами) уложили правозащитника и трех журналистов лицом в пол и провели быстрый обыск. Им надели на голову мешки, вывели на улицу и посадили в микроавтобус. Позже Орлов и журналисты узнали, что за несколько часов до появления вооруженных людей с гостиницы чьим-то распоряжением была снята охрана.

Орлова и съемочную группу более часа везли в неизвестном направлении по окраинам Назрани. Когда микроавтобус стартовал, один из людей в балаклаве сказал в рацию: «Гостиница зачищена». В ответ на просьбы представиться и сказать, куда их везут, задержанных били. Микроавтобус ехал по ухабистой дороге, потом остановился, вспоминает Орлов. Их вывели, прозвучала команда: «Выводить по одному из машины. Ликвидировать с глушителем». Около получаса задержанных просто били, причем Артем Высоцкий в процессе потерял сознание. Затем нападавшие бросили их и со словами «Не возвращайтесь сюда больше никогда» уехали. Орлов и корреспонденты сумели добраться до гостиницы и увидели, что из их номеров пропала вся техника и многие личные вещи.

24 ноября 2007 года милиция Ингушетии возбудила уголовное дело по факту незаконного проникновения неизвестных в гостиницу, грабежа и незаконного воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов. В частных беседах сотрудники правоохранительных органов говорили, что за нападением стоят люди из ФСБ, однако доказать это так и не удалось. Дело несколько раз закрывалось и возобновлялось. В конечном итоге, в июне 2009 года заявителям отказали в праве на ознакомление с материалами дела, и те подали иск в Европейский суд по правам человека.

В ЕСПЧ представители России не пытались скрыть, что за нападением стоят силовые структуры. Позиция российской стороны заключалась в том, что нападение действительно было, но «представители государства не несут ответственности за преступление». В итоге суд полностью занял сторону правозащитника и журналистов — и признал, что их базовые права на собственную неприкосновенность и неприкосновенность их жилья были нарушены. В сумме суд присудил заявителям 84 тысячи евро, по 19,5 тысячи каждому.

«Мемориал» после решения суда разместил подробный пресс-релиз об этом на своем сайте. На сайте телеканала «Рен ТВ» (в 2008 году канал сменил собственника, а затем и редакционную политику) ни одного упоминания о выигранном суде нет.