Американским родителям стали раздавать картонные коробки. Чтобы в них спали младенцы

В американских штатах Нью-Джерси и Огайо правительство стало бесплатно раздавать молодым родителям картонные коробки (с твердыми матрасами), в которых должны спать младенцы. Как пишет Associated Press, врачи считают, что это приведет к снижению риска внезапной детской смерти. Медицинский журналист Дарья Саркисян пересказывает статью AP и коротко рассказывает о том, как с внезапными детскими смертями борются в других странах.

К синдрому внезапной детской смерти относят все ситуации, когда никаких заболеваний или других причин смерти найти не удалось. Самый высокий риск — между вторым и четвертым месяцем жизни. Вероятность внезапной детской смерти разнится от страны к стране, но в развитых европейских странах она меньше одного случая на 1000 младенцев. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 году в России зафиксировано 406 случаев внезапной детской смерти.

Идея раздавать картонные коробки молодым родителям не новая: в Финляндии, где детская смертность одна из самых низких в мире, малообеспеченные семьи получают коробки с 1938 года. Правда, в Финляндии их наполняют еще и необходимыми для младенца вещами (одеждой и средствами гигиены), а коробка изначально использовалась исключительно по назначению — для перемещения и хранения вещей. Со временем финские женщины поняли, что в коробки удобно класть детей, и их начали использовать вместо кроваток — причем даже в семьях с высоким доходом.

Сейчас картонные коробки распространяют также среди канадских родителей. В Новой Зеландии государство обеспечивает семьи пластиковыми контейнерами с твердыми матрасами. Похожие инициативы есть и в других странах — на уровне отдельных больниц или благотворительных фондов.

Картонные коробки действительно снижают риск внезапной смерти (они твердые, там нет мягких бортиков, в них не засунешь лишние вещи), но их распространение — это еще и отличный повод рассказать родителям о том, как правильно организовать безопасный сон ребенка. Американская академия педиатрии в обновленных рекомендациях 2016 года советует класть ребенка на спину (это самое важное) на твердый матрас, без подушки, одеяла, простыни, мягких игрушек, мягких бортиков, не курить при нем, избегать перегрева. Лучше спать в одной комнате, но в разных кроватях. Также риск ниже, если ребенок спит с соской.

Вместе с тем жесткое следование этим рекомендациям может иметь некоторые минусы. Например, если ребенок спит в одной комнате с родителями, их сон бывает менее качественным, а при дефиците сна человек становится более агрессивным, менее внимательным и способен причинить вред ребенку.