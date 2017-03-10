Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск был 9 марта переизбран на пост председателя Европейского совета — одного из важнейших институтов в структуре ЕС. Против переизбрания Туска выступала Варшава: за годы его председательства власть в Польше перешла к его политическим противникам — консерваторам во главе с бывшим премьер-министром Ярославом Качиньским. Новая власть находится в затяжном конфликте с Брюсселем: ЕС обвиняет Польшу в нарушении основных свобод, Варшава отвечает обвинениями во вмешательстве во внутренние дела. Как пишет заместитель главного редактора Московского центра Карнеги Максим Саморуков, именно желание наказать Варшаву стало основным мотивом переизбрания Туска. По мнению Саморукова, в результате этого противостояния, обострившего противоречия между западными и восточными странами ЕС, проиграли и Брюссель, и Варшава.

Сложно сказать, когда Евросоюз последний раз так сильно и демонстративно унижал одну из входящих в него стран, как это произошло вчера с Польшей — во время выборов президента Евросовета. Возможно, в 2000 году Австрия переживала что-то подобное, когда с ее лидерами никто не хотел общаться из-за того, что те взяли в правительство ультраправую Партию свободы. Но с тех пор в ЕС старались не доводить никого до полной потери лица. Даже когда маленькая Чехия в одиночку блокировала ратификацию многострадального Лиссабонского договора, Брюссель терпеливо вел с чехами переговоры и в итоге согласился на несколько символических уступок.

Полякам смягчать удар не стали. Наоборот, презрительно отмахнулись от польских возражений, от всех их наивных маневров и неловких закулисных переговоров и за несколько минут подавляющими голосами 27 стран против одной-единственной Польши переизбрали ненавистного сегодняшней Варшаве Дональда Туска президентом Европейского совета. Проиграв польскому правительству спор вокруг Конституционного суда, Брюссель сумел отыграться в борьбе за один из главных постов в ЕС, превращая обмен ударами в базовый формат отношений Польши и Евросоюза.

Liberum veto

Конфликт Польши и ЕС вокруг президента Евросовета возник даже не на пустом месте, а из того, что должно было по идее создавать между сторонами любовь и доверие. Европейский совет — самый важный институт ЕС. Там заседают не безвластные евробюрократы, а реальные главы государств и министры. Все серьезные решения ЕС принимаются там, и больше нигде. Конечно, влияние президента Евросовета на итоги заседаний ограничено, но в европейской бюрократии этот пост самый важный и сопоставим по влиянию разве что с главой Еврокомиссии.

В 2014 году, чтобы убедить страны Восточной Европы, что они теперь полноценная часть ЕС, Брюссель выдвинул в президенты Евросовета Дональда Туска, тогдашнего премьера Польши. Высокий пост стал наградой за проевропейскую политику Туска, который успешно помогал Евросоюзу разрешать противоречия не только с Польшей, но и с другими проблемными странами Восточной Европы.

Весной этого года истекал срок полномочий Туска, надо было решать, переизбирать его на второй срок или двинуть на эту должность кого-нибудь другого. Оба варианта могли пройти вполне гладко, но в 2015 году в Польше сменилась власть — и Сейм, и правительство, и президент попали под контроль многолетнего врага Туска Ярослава Качиньского и его партии «Право и справедливость». Поэтому и Польша, и ЕС уперлись, превратив малозначительную процедуру выборов президента Евросовета чуть ли не в повод для Polexit.

В этом конфликте поведение Польши, которая наотрез отказалась поддержать Туска, показало, до какой степени польское руководство превратилось в кукольный театр Карабаса-Барабаса. Оказалось, что Ярослав Качиньский, который не занимает никаких официальных постов в исполнительной власти — он простой депутат, может продавить любое, сколько угодно вредное для интересов Польши решение. Ни в МИДе, ни в правительстве, ни в канцелярии президента, ни в правящей партии никто слова не скажет против самого абсурдного каприза депутата Сейма Качиньского. Наоборот, они задействуют всю мощь государственной машины, чтобы этот каприз исполнить.

Про то, что весной 2017 года встанет вопрос о возможном переизбрании Туска, было известно давно — срок у президента Евросовета фиксированный, два с половиной года. До того как Качиньский определился с решением, другие представители польского руководства не собирались превращать перевыборы Туска в смертный бой с Брюсселем. Все понимали, что сопротивление ничего, кроме позора, не принесет, поэтому лучше использовать ситуацию, чтобы хоть немного смягчить споры с ЕС в других областях. Представители правящей партии публично заявляли, что Туска надо поддержать.

Но незадолго до перевыборов Качиньский определился — поддерживать Туска нельзя. Потому что репутационные потери для Польши ничто по сравнению с теми грехами, в которых Качиньский обвиняет Туска. Там есть все: создание мафиозного капитализма, коррупция, антипольская деятельность в Брюсселе и даже сговор с Путиным, чтобы организовать авиакатастрофу под Смоленском, в который погиб польский президент и брат-близнец Ярослава Качиньского Лех.

Разномыслие в руководстве Польши прекратили и вместо этого приказали требовать от Брюсселя невозможного — выбрать президентом Евросовета поляка, но не Туска, а евродепутата Сарьюша-Вольского. Как будто в ЕС, куда входит 28 государств, главный пост в евробюрократии зарезервирован исключительно для поляков и если один из них больше не подходит, то на смену ему обязательно нужно взять другого.

Вряд ли Качиньский при всей своей неискушенности в международных делах не понимал абсурдность такой позиции. Видимо, расчет был на то, что чем больше будет противоречий вокруг кандидатуры Туска, тем меньше шансов на его переизбрание. А уж кого там выберут новым президентом Евросовета, не так важно — главное, чтобы не Туска. Были надежды, что сопротивление Польши могут поддержать Венгрия и Великобритания — мол, у каждой из них столько конфликтов с Брюсселем, что еще один дополнительный будет им только в удовольствие.

Но надежды не оправдались — неуклюжую польскую дипломатию не поддержала ни одна страна ЕС. Все 27 единодушно, почти без обсуждений одобрили переизбрание Туска еще на один срок. Не стали слушать даже просьб Польши хотя бы отложить голосование, ведь полномочия Туска истекают только в мае. Вопрос решен, не надо всех задерживать, у нас регламент, переходим к следующему пункту.

Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский (в центре) Kacper Pempel / Reuters / Scanpix / LETA

Правильные поляки

Что потеряла Польша от этого конфликта, более-менее понятно. Невиданное международное унижение, изоляция в ЕС, враждебный президент Евросовета. Но Брюссель тоже позволил Качиньскому собой манипулировать и вышел из этого спора далеко не лучшим образом.

Никакой традиции переизбрания президента Евросовета в ЕС пока не существовало. Предшественник Туска Херман ван Ромпей занимал этот пост один срок. В 2016 году, до того как Качиньский объявил о своих возражениях, в ЕС активно обсуждали других кандидатов. Говорили, что Туск представляет правоцентристов, а они и так сейчас занимают посты председателя Еврокомиссии (Юнкер) и спикера Европарламента (Таяни), поэтому пост президента Евросовета надо отдать кому-нибудь из левых — например, Олланду, он как раз к лету освободится от своих французских обязанностей.

И наверняка бы отдали, если бы Варшава не начала активничать. Но польское руководство не смогло смолчать, и возможную замену Туска тут же приравняли к потаканию шантажу Качиньского. Сразу стало не важно, нужен Туск на этом посту или нет, главное — поступить самым неприятным образом для Варшавы, которая не уважает независимые суды, вводит цензуру в СМИ и вообще не хочет сотрудничать с Брюсселем. Как будто дополнительное унижение для польского правительства добавит тамошним судам независимости.

По большому счету, переизбрание Туска было действием абсолютно бессмысленным, потому что он перестал выполнять свою главную функцию, ради которой его в 2014 году и двинули в президенты Евросовета. Попав на столь высокий пост, он должен был показать, что Восточная Европа — это полноценная часть Евросоюза. Но теперь он показывает ровно обратное. Что восточноевропейские страны не в состоянии поставить национальные интересы выше партийных, что они выносят личные дрязги на общеевропейский уровень, что их надо постоянно поучать, наставлять, наказывать.

В конце концов, что такого может сделать Туск, чего не мог бы с тем же успехом сделать какой-нибудь другой опытный европейский политик? Да ничего. Его переизбрали просто потому, что этого требовала логика нарастающего конфликта между Брюсселем и Варшавой. И брюссельское одобрение Туска — это такая же эмоция, как и возражения Качиньского.

Еще важнее, что президентом Евросовета переизбрали политика, чья партия в Польше проиграла все возможные выборы. То есть польское общество и Брюссель выбирают настолько несовместимых политиков, что те не в состоянии ни о чем договориться даже на международном уровне. Мало того, своим решением Брюссель прямым текстом говорит польскому обществу, что они голосуют неправильно. Что поляки не в состоянии выбрать себе нормальное руководство и Брюсселю виднее, кто должен представлять Польшу в ЕС.

В европейской политике формируется новая ниша. Это люди, которые у себя на родине все проиграли, но их позиции очень нравятся Брюсселю, поэтому представлять соответствующие страны назначают именно их. Другие страны ЕС, которые так легко поддержали Туска, в будущем могут оказаться в таком же положении, как сейчас Польша. Их внутренняя оппозиция, проиграв выборы дома, добьется благосклонности ЕС и начнет сводить с ними счеты с высоких постов в Брюсселе.

Месть разочарованных

Голосование о переизбрании Туска проводилось очень быстро, и никто не обратил особого внимания на конкурирующего кандидата, которого предложила Варшава, — Яцека Сарьюша-Вольского. А его участие в этой затее многое говорит о кризисе в отношениях Брюсселя и Восточной Европы.

Сарьюш-Вольский — это не техническая фигура, не послушная марионетка Качиньского. До этого конфликта он вообще состоял не в «Праве и справедливости» Качиньского, а в «Гражданской платформе» Туска. Сарьюш-Вольский — один из самых уважаемых в Польше дипломатов, причем уважаемый во всех частях политического спектра. Сейчас он депутат Европарламента, а в девяностых и начале нулевых много лет был главным представителем Польши на переговорах о вступлении в ЕС.

Соглашаясь участвовать в авантюре Качиньского, Сарьюш-Вольский не мог не понимать, что пост президента Евросовета ему не светит ни при каких раскладах. Пост министра иностранных дел Польши его тоже вряд ли привлекает, потому что правительство Качиньского — это место для безропотных исполнителей, а не для самореализации. Фанатичным евроскептиком его не назовешь — человек потратил значительную часть жизни, добиваясь, чтобы Польша в этот ЕС вступила. И тем не менее отношение Сарьюша-Вольского к ЕС за последние годы изменилось настолько, что он не смог удержаться от такой антибрюссельской выходки.

Эту эволюцию от евроэнтузиазма к евроскептицизму в Восточной Европе пережил не только Сарьюш-Вольский. И он, и Качиньский, и Орбан относятся к тому поколению восточноевропейских политиков, которые 15 лет назад были в восторге от ЕС. Они были готовы на любые уступки, лишь бы их страны попали в Евросоюз. А что теперь? Теперь они главные евроскептики, в постоянном конфликте с Брюсселем, громят его за высокомерие, за излишнее вмешательство, за двойные стандарты. Глубокое разочарование во всем регионе, выхода из которого не видно.

Нынешний спор ЕС с Варшавой только усилит это отторжение. Возможно, в Брюсселе надеются, что, переизбрав Туска, они таким образом смогут указать Качиньскому, где его место, привести в чувство, сделать более конструктивным. Но, зная стиль руководства Качиньского, скорее всего, все будет ровно наоборот.

Ярослав Качиньский очень упорный и мстительный политик, который на пути к цели готов нарушать любые правила. Достаточно вспомнить, как в 2010 году президент Лех Качиньский, попирая все возможные основы дипломатического протокола, без приглашения российской стороны отправился с визитом в Смоленск, чтобы не дать тогдашнему премьеру Туску в одиночку участвовать в траурных церемониях в Катыни. Визит закончился трагедией, в организации которой Ярослав, вопреки здравому смыслу, продолжает обвинять Туска и Путина.

Качиньский не забудет унижения, которое ему устроили в Брюсселе, переизбрав Туска. Он будет бороться дальше — пускай и самыми безумными способами. Уже говорят о том, что Варшава теперь будет бойкотировать все мероприятия с участием Туска. Или что польские власти выдадут ордер на арест Туска — то ли за участие в какой-нибудь коррупционной афере, то ли за смоленскую авиакатастрофу. И само собой, Варшава станет еще более несговорчивой по общеевропейским вопросам.

Такая месть Качиньского больше всего навредит самой Польше, но и ЕС доставит немало проблем, еще больше углубляя раскол и непонимание между Западной и Восточной Европой.