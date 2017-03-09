Израильский кнессет предварительно одобрил запрет на громкоговорители для муэдзинов. Арабские депутаты протестуют

Израильский парламент предварительно одобрил законопроект, регулирующий применение громкоговорителей во время призыва к молитве. Одна из версий документа предполагает запрет на их использование с 11 вечера до 7 утра, другая — полный запрет, если их громкость превышает допустимый уровень шума. Противники закона назвали его антиисламским: с помощью мегафонов, установленных на минаретах, мусульман созывают на молитву муэдзины.

Запрет созывать на молитву с помощью мегафонов обсуждается с конца 2016 года. Первая редакция документа была внесена в Кнессет в ноябре. 8 марта законопроект был предварительно одобрен — «за» проголосовали 55 депутатов парламента, «против» — 48. Сейчас на рассмотрении одновременно находятся две его версии. Согласно одной из них, применение громкоговорителей будет запрещено с 11 вечера до 7 утра. Вторая предполагает полный запрет мегафонов, если их громкость превышает допустимый уровень шума. Какая из версий в итоге будет выбрана, пока неизвестно.

Законопроект уже назвали «Законом о муэдзинах», поскольку с помощью мегафонов, установленных на минаретах, на молитву собирают мусульман. Призыв на утреннюю молитву осуществляется перед рассветом. При этом сторонники законопроекта уверяют, что он направлен исключительно на борьбу с шумом. В ноябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял: «Израиль привержен к соблюдению свободы всех религий, однако он также должен защищать своих граждан от шума». Жалобы на шум, по словам премьер-министра, поступали к нему от самых разных представителей израильского общества.

Противники считают законопроект антиисламским. В Кнессете против документа выступила левоцентристская партия «Сионистский лагерь». Один из ее депутатов назвал законопроект «самым черным документом в своде законов Израиля». «Некоторые политики пытаются подвергнуть преследованию арабское меньшинство в нашей стране, — заявил политик. — Это клеймо на Израиле и на состоянии нашего общества».

Арабские депутаты Кнессета устроили протест. Несколько законодателей демонстративно разорвали свои копии документа на заседании парламента. Одного из них после этого удалили из зала. С самого начала против законопроекта официально выступили в Палестинской Национальной Администрации и в Иордании.