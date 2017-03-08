Вредные книги для женщин, которые притворяются полезными «Я тебя похудею», «50 правил умной дуры» и другие

По просьбе «Медузы» книжный критик Галина Юзефович к 8 марта изучила огромный рынок «полезной» литературы, якобы помогающей женщинам стать лучше, краше и счастливее. Эти книги очень популярны — и их невероятно много. Однако на самом деле они по-настоящему вредны, поскольку учат чему угодно, только не быть собой. За учебниками, пособиями и методиками скрываются женоненавистнические издания разной степени гнусности, в которых вы обнаружите и мизогинию, и сексизм, и бодишейминг. «Медуза» рассказывает о книгах, которые не нужно читать.

Олег Новоселов. Женщина. Учебник для мужчин. М.: АСТ, 2015

Тип: Вульгарная мизогиния.

Автор: «Этолог» и «психолог» без соответствующих дипломов, по основной специализации — бизнесмен-аграрий.

Позиционирование: Секретное (читателям-мужчинам настоятельно не рекомендуется обсуждать содержание книги с женщинами) пособие по противодействию женским манипуляциям.

Основные идеи: В кратком изложении теория Олега Новоселова выглядит следующим образом: человеческая популяция формировалась так, что у мужчины и женщины изначально были разные функции и права. Сильный, храбрый и умный мужчина добывал ресурсы и обеспечивал ими женщину; слабая, трусливая и глупая женщина награждала его за это сексом. В нормальном, естественном обществе мужчина доминирует, то есть самостоятельно определяет курс обмена добытых им ценностей на секс. В обществе матриархально-инвертированном (таком, как современное) женщина пытается неоправданно завысить цену на свои услуги, используя для этого традиционное «оружие слабых» — эмоциональный террор, манипуляции и групповое давление. Как результат, в обществе нарушается природный баланс, что чревато разнообразными катастрофами как для отдельных особей, так и для человечества в целом. Таким образом противодействие женскому диктату различными методами (до «физического воздействия» включительно) — прямая обязанность любого мужчины.

Цитата: «Мужчина — гораздо более универсальное существо, чем женщина. У мужчины есть не только половой инстинкт, но и сильный инстинкт охотника, и сильный иерархический инстинкт. Поэтому теперь, когда феминизм разрушил естественную схему взаимодействия полов, сильный мужчина может заняться карьерой и творческой реализацией, перенаправив свою сексуальную энергию в другие сферы активности, и все же остаться нормальным человеком. У женщины такой возможности нет. Ее инстинкт добычи ориентирован на вытягивание ресурсов не у окружающей среды, а у мужчины. Поэтому у эмансипированной женщины-одиночки он остается так же не реализован, как и половой. Иерархический инстинкт также не полноценный, а ориентированный на доминирование над мужчиной. Если женщина и делает карьеру, то ее подчиненные всего лишь выполняют роль суррогатного мужчины. Поэтому если у женщины нет семьи, то оказываются не реализованными все ее инстинктивные программы разом. И тогда начинает глючить все разом и сразу по-крупному. Поэтому в современном мире так трудно найти адекватную женщину».

В том же духе: Вис Виталис «Женщина: бери и пользуйся», Анатолий Протопопов «Трактат о любви: как ее понимает жуткий зануда».

Лена Миро. Я тебя похудею. М.: Одри, 2013

Тип: Бодишейминг.

Автор: Популярный блогер и фитнес-гуру.

Позиционирование: Учебник по «приведению себя в форму» и «повышению качества тела».

Основные идеи: Лена Миро убеждена, что жирная (то есть имеющая размер M и больше) женщина не имеет права на секс, уважение окружающих и красивую одежду. Идеальное тело является условием sine qua non для любой женщины, чем бы она ни занималась. При этом единственным способом победить ужасный жир и позорный целлюлит является планомерная и направленная ненависть: женщина, не обладающая безупречными формами, должна осознать и возненавидеть свое уродство, а после распространить презрение и ненависть на всех «жирух» в целом. Для достижения нужного психологического эффекта Миро обращается к своим читателям «свиньи», «поросята», «жирухи» или «пельмешки», а не соответствующие ее высоким стандартам части тела сравнивает с сардельками, ветчиной или беконом.

Цитата: «Женщины-поросята — страшные чревоугодницы. В еде для них главное — вкус. Толстые лишены многих других удовольствий в жизни, вот и вытягивают их кто откуда может: из колбасы, из шоколадок, из „семушки“ слабосоленой. Чувствуете, как ласково: „сёёёмушка“? Лично от толстухи слышала. Мне как человеку с наработанным годами равнодушием к еде такая нежность к соленой рыбе показалась странной, врезалась в память. Расплывшиеся дамочки вожделеют еду, а не мужчин, и те платят им той же монетой: хотят толстых лишь в романах. Угадайте: кто пишет эти романы? Бинго! Толстые и для толстых! Вы, конечно, можете фыркнуть: „Фи, не очень-то и хотелось. Мужчина — не панацея, и без него можно жить очень замечательно. Лучше быть одной, чем с кем попало“. Все так, все так. Но в дальней комнатке души даже самые отъявленные феминистки мечтают о „том единственном“, который не „кто попало“, а любящий, нежный, страстный и навсегда. Но бесформенный тетке такой не светит. Примите это как факт, с которым бесполезно спорить. Идти на танк с вилами — бесперспективно. Идти в койку к принцу с целлюлитом на необъятной жопе — тоже. Реальность по отношению к толстухам сурова».

В том же духе: Множество пособий по «ЗОЖ» и «правильному питанию», включая тематические форумы.

Павел Раков. 50 правил умной дуры. М.: АСТ, 2015

Тип: Традиционный сексизм.

Автор: «Психолог» без диплома, создатель и ведущий популярных авторских тренингов.

Позиционирование: Учебник для женщин по построению счастливых и гармоничных отношений с противоположным полом.

Основные идеи: В основе «метода» Павла Ракова традиционное представление о женщине как о товаре. Для того, чтобы повысить свою рыночную привлекательность с точки зрения мужчины, ей следует соблюдать определенный набор правил: чаще улыбаться, хорошо выглядеть, обладать богатым, но не избыточным внутренним миром, демонстрировать слабость и уязвимость, не злоупотреблять карьерой, а также с готовностью участвовать в традиционных женских играх — «убегать», «никогда не давать телефон» и т. д. Только так женщина сможет достичь наибольшего успеха в реализации своей основной биологической программы — привлечении и удержании высокостатусного мужчины, без которого женское счастье немыслимо.

Цитата: «Отныне и навсегда Вы не поднимаете тяжелые чемоданы по лестницам; не меняете диски и резину у машины; не вбиваете в стены гвозди; не собираете мебель; не режете болгаркой! И самое главное — теперь никогда Вы не открываете сами себе двери. В том числе — дверь машины. Выходите из аэропорта с тяжелым чемоданом, а впереди — лестница? Я запрещаю Вам спускать или поднимать чемодан самой. Останавливаетесь и ждете, пока какой-нибудь кавалер не предложит помощь. При этом „сканируете“ периметр на предмет подходящего мужчины, и если долго никто не подходит, то сами направляетесь к симпатичному претенденту, нежно смотрите на него и спрашиваете, не может ли он помочь хрупкой девушке. Когда Вы просите мужчин о помощи, то становитесь прекраснее и женственнее, а мужчины, помогая Вам, чувствуют свою силу, мужество и успех».

В том же духе: Элена Гамаюн «Женщина нарасхват: как знакомиться и соблазнять мужчин». Эллен Фейн, Шерри Шнейдер «Правила умной жены: ты либо права, либо замужем».

Денис Байгужин. Как найти, покорить и удержать достойного мужчину. М.: АСТ, 2016

Тип: Инвертированный сексизм.

Автор: «Психолог» без диплома, зато с криминальным прошлым; автор популярных видеороликов и тренингов для женщин, а также популярнейший блогер социальной сети «ВКонтакте».

Позиционирование: Практическое пособие по тем самым методам женской манипуляции («доения»), противостоять которым учит книга Олега Новоселова.

Основные идеи: Байгужин убежден, что женщина — подлинный венец творения, и в этом качестве может (и, более того, обязана) эксплуатировать окружающих ее мужчин как бессловесный скот. Женщина ни в коем случае не должна работать, а всем необходимым и попросту желанным ее обеспечивает «достойный мужчина» (в терминологии Байгужина «писюноносец») — причем не обязательно в обмен на секс, заботу или рождение детей, а в том числе и бесплатно. Женщина имеет такое же право на добрачную сексуальную жизнь, как и мужчина, и это нисколько не снижает ее «рыночной ценности», мужчина не должен применять по отношению к женщине никакого насилия — ни физического, ни психологического, и единственное, чего женщина не может себе позволить, — это «нетоварный вид» и «противозачаточное лицо». При условии наличия красоты, женственности и готовности вести себя, как «принцессочка», «премиальные» мужчины будут состязаться за право выполнить любые капризы женщины и отдать ей все, что заработали.

Цитата: «Напиши список вещей, которые ты самостоятельно заработала. Например, окончила вуз, купила машину или квартиру. Ты поставила себе эти цели и достигла их своим напряжением, борьбой, силой воли. А теперь перечисли то, что получила в подарок. Условие такое: ты ничего для этого не сделала. Получила просто так, неважно от кого. От родителей, от мужчины или от подруг. Даром. Без усилий. Какой список больше? Если длиннее вторая колонка, значит, ты больше проявляешься в этом мире как женщина. Первый список составлен тобою по мужской стратегии. Второй список принадлежит девочке. Понимаешь разницу? Девочки хотят и получают. Только через наслаждение и удовольствие. Мы с тобой пойдем женским путем. Только он приведет тебя к отношениям с высокоранговыми мужчинами».

В том же духе: Светлана Кронна «Настольная книга стервы», Евгения Шацкая, Светлана Шустова «Охотницы на мужчин: жизнь в стиле topless».

Олег Торсунов. Веды о мужчине и женщине. Методика построения правильных отношений. М.: Амрита-Русь, 2011

Тип: Эзотерический сексизм.

Автор: Кандидат медицинских наук (специализация — дермато-венерология), утверждающий, что является также глубоким знатоком индийской философии и культуры. Основоположник так называемой «ведической психологии», пропагандист здорового образа жизни и автор «революционных методик» излечения различных болезней — от гриппа до бесплодия.

Позиционирование: Руководство по психологии семейной жизни с позиций «ведической мудрости древней Индии».

Основные идеи: С точки зрения Торсунова, мужчина и женщина — носители противоположных энергий, и успех в семейной жизни возможен только при условии четкого соответствия каждого из них своей гендерной роли. Призвание женщины — быть женой и музой мужчины: женщина не должна иметь персональных амбиций, ее задача — поддержка мужа, обеспечение ему «надежного тыла» и бытового комфорта, а также забота о детях. Женщине следует воздерживаться от горькой и соленой пищи, отдавая предпочтение пище сладкой, она должна хорошо высыпаться и полностью покоряться воле мужчины во всем, что касается жизни вне дома. В то же время решение домашних, бытовых вопросов остается ее исключительной прерогативой. Для более гармоничной циркуляции женской энергии, ей нужно отказаться от брюк и коротких стрижек: женщина обязана носить длинные юбки и длинные распущенные волосы. Ношение нижнего белья также способно затруднить реализацию женщиной ее мистического предназначения.

Цитата: «Некоторые женщины думают, что они должны занимать или равное, или более высокое по отношению к мужчине положение. Этим они очень сильно портят себе жизнь. Даже если женщина более разумна, чем ее муж, она все равно должна занимать подчиненное положение. В этом случае она легко решает все вопросы. Мужчина по природе своей склонен к тому, чтобы все слушали его мнение, считались с ним, он склонен руководить, то есть быть лидером. Это просто проявление мужских качеств характера. Если женщина тоже по природе лидер, то ее лидерство должно проявляться таким образом, что она завоевывает очень сильное уважение к себе, смиренно служа своему мужу и слушая его во всем».

В том же духе: Ольга Валяева «Предназначение быть женщиной».