Обладателя премии World Press Photo обвинили в постановочной съемке в Иране. Жюри никаких нарушений не нашло

12 февраля иранский фотограф Хоссейн Фатеми занял второе место в номинации «Долгосрочный проект» на главной фотопремии мира World Press Photo—2017. Цикл фотографий посвящен быту соотечественниц Фатеми: например, он снимал, как девушки примеряют белье в магазине. 14 февраля преподаватель фотожурналистики в Колумбийском университете Рамин Талайе обвинил коллегу в постановочных съемках и плагиате. По словам Талайе, Фатеми снимал в помещениях, куда мужчинам вход запрещен. Жюри премии провело собственное расследование, однако нарушений не обнаружило.

Хоссейн Фатеми — фотограф из Ирана; с 2006 по 2008 годы он работал в Грузии и Ливане, затем в Афганистане. В 2013-м Фатеми вернулся в Иран, где снял цикл «Иранское путешествие» (An Iranian Journey). В этой серии он показал быт своих соотечественниц: иранская проститутка принимает клиента; покупательница в магазине нижнего белья примеряет бюстгальтер; девушки делают пластику носа.

Сняв эту серию, Фатеми переехал в США и устроился в агентство Panos Pictures. Как сказано на его официальном сайте, сейчас Фатеми сфокусирован на документальной съемке социальных и политических тем Америки. Его инстаграм пополняется фотографиями из Калифорнии, Чикаго и других мест в США.

В начале 2017 года «Иранское путешествие» Хоссейна Фатеми наградили Picture Of The Year International; затем, 12 февраля, серия получила второе место в категории «Долгосрочный проект» на World Press Photo. В описании к серии говорится, что через фотографию Хоссейн Фатеми «изучает культуру и привычки молодых иранских женщин, документирует их жизнь, скрытую от посторонних глаз, в том числе от иранских мужчин».

14 февраля, через день после объявления победителей World Press Photo—2017, фотожурналист и преподаватель фотожурналистики в Колумбийском университете Рамин Талайе отправил в жюри конкурса жалобу на Хоссейна Фатеми с подробным анализом его работ.

Рамин рассказал «Медузе», что уже год назад начал тщательно изучать «Иранское путешествие» и общаться с бывшими друзьями и коллегами фотографа. «Я его [Фатеми] знаю с Ирана, когда сам путешествовал и снимал там выборы. Его иранские работы открыто обсуждаются. Поскольку я много работаю на Ближнем Востоке, то сразу отмечу, что его фотографии постановочные: он просто не нашел настоящие ситуации и начал жульничать. Эту историю предали огласке в Иране — тогда и мне начали писать люди и рассказывать, что Хоссейн просил их позировать. Они согласились поделиться своими рассказами. А я этим решил поделиться с жюри WPP», — рассказал Талайе.

В расследовании под названием «2017 World Press Photo Awards Fake News» Талайе настаивает, что такие работы невозможно сделать в Иране без постановки: например, мужчине там запрещено посещать женский спортивный зал. Он обвиняет Фатеми в плагиате, неправдоподобности и неэтичности. Талайе рассмотрел кадр за кадром, дополнив их комментариями людей (имена в расследовании изменены), которые рассказывали, как именно фотограф просил позировать. Также в расследовании есть история девушки, которая говорит, что не давала своего согласия на публикацию фотографий.

В ответ на обвинения жюри World Press Photo 15 февраля организовало комиссию для независимого расследования, которую возглавил бывший директор отдела фотографии The Associated Press Сантьяго Лайон. 28 февраля расследование было завершено: в нем сказано, что явных нарушений правил конкурса в работах Фатеми нет.

Все это происходило без широкой огласки, однако 1 марта недовольный решением комиссии Талайе опубликовал свое расследование на блог-платформе Medium. «Они провели свое собственное расследование, с выводами которого я не согласен. Но для меня важно то, что я проделал журналистскую работу и часть людей поверила мне», — пояснил он «Медузе».

В ответ на это директор World Press Photo Ларс Боеринг опубликовал на Medium ответ комиссии. В нем говорится, что Сантьяго Лайон провел независимое расследование; он лично проинтервьюировал людей, работавших вместе с Фатеми, и пришел к выводу, что фотограф не виноват. Правда, Боеринг уточнил, что расследование касалось только шести фотографий, за которые Фатеми получил награду. За остальные работы фотографа жюри не отвечает.

Сам Фатеми обвинения в свой адрес публично не прокомментировал ни разу, от разговора с «Медузой» он отказался.