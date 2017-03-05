Что мы слушали в феврале. Плейлист «Медузы»

Каждый месяц мы выбираем главные записи, которые обязательно нужно послушать, и коротко объясняем почему. Наши плейлисты доступны в стриминг-сервисе Apple Music.

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Герои плейлиста

Sampha. Новая звезда соула из Лондона Самфа Сисей не то чтобы новичок в музыке — его голос можно услышать на пластинках Канье Уэста, Джесси Уэр, Дрейка и Фрэнка Оушена. Process — его дебютный альбом, и Самфа наконец показывает, чего стоит как сольный исполнитель. И стоит многого: ничего более чувственного, чем альбом Process, в 2017-м еще не выходило.

Sampha — Blood On Me (Official Video) Sampha

Maggie Rogers. «Я никогда не слышал ничего подобного. Это как наркотик для моих ушей», — сказал Фаррелл Уильямс о песне студентки нью-йоркского музыкального колледжа Мэгги Роджерс, которую та показала знаменитому продюсеру на мастер-классе. Песня называлась «Alaska», с нее (и известного видео, где Фаррелл рассыпается в комплиментах) началась большая карьера 22-летней девушки, в прошлом писавшей кантри-музыку. В феврале вышел ее дебютный мини-альбом, и главный вопрос был такой: есть ли у Роджерс что-то кроме «Alaska»? EP показал, что Мэгги на одной удачной песне не остановилась.

Maggie Rogers — On + Off MaggieRogersVEVO

Обе Две. Новый мини-альбом группы Кати Павловой — один из наиболее интересных русскоязычных релизов с начала года. У «Обе Две» новый состав и новый звук, новые источники вдохновения (Павлова говорит, что весь мини-альбом о подростках) и новые песни с выдающимися мелодиями.

Stormzy. Дебютный альбом молодой звезды грайма Stormzy. 23-летний лондонский рэпер с тех самых улиц, где грайм родился, — он вырос на треках Wiley и явно смотрел на Скепту, когда выпускал первые синглы. Но на Gang Sings & Prayer мы видим цельного и самобытного артиста, который одинаково искренне самоутверждается (Cold) и поет балладу о вере (Blinded By Your Grace, Pt. 1).

Stormzy — Cold (1Xtra Live 2016) BBC Radio 1Xtra

Pissed Jeans. Главная нойз-рок группа устала играть нойз-рок, да и вообще устала от мира вокруг — и записала альбом Why Love Now. Пластинка почти целиком — насмешка над мачо-культурой, а поэтому неожиданные для Pissed Jeans риффы в духе AC/DC здесь — уместное издевательство. Неудивительно, что альбом продюсировала икона феминизма и пионер нью-йоркского ноу-вейва Лидия Ланч.

Pissed Jeans — The Bar Is Low [OFFICIAL VIDEO] Sub Pop

Thundercat. Басист-виртуоз Стивен Брунер записал альбом с лучшей обложкой года — тут у пластинки Drunk явно нет конкурентов. А еще он сочинил 51 минуту чистого восторга, смешав джаз и соул и добавив Кендрика Ламаза с Уиз Калифой.

Thundercat — 'Captain Stupido' Brainfeedermedia

Future. Плодовитый (порой даже слишком) рэпер Future выпустил в феврале сразу два альбома с разницей в неделю — FUTURE и HNDRXX, опусы магнум, которые призваны полностью раскрыть разные стороны его таланта. На первом альбоме в каждый треке новый лирический герой, вторая пластинка — HNDRXX — более цельная, похожая на большой поп-альбом с дуэтами с The Weeknd и Рианной. Если это и не главные рэп-альбомы 2017-го, то, безусловно, одни из самых интересных.

Future Performs 'Incredible'! TheEllenShow

Vagabon. Еще один впечатляющий дебютный альбом — пластинка Infinite Worlds американки с камерунскими корнями Летиции Тэмко. Простоватый, даже грубоватый инди-рок, выдающийся, пробирающий до мурашек и нарочито непрофессиональный голос, песни о поиске себя в большом и враждебном мире — все как мы любим.

Vagabon — The Embers (Official Video) Vagabon

Jesca Hoop. Фолк-певица Джеска Хуп любит часами гулять, погружаясь в себя. Потом из таких прогулок вырастают альбомы и песни о любви и современном обществе с цитатами из телешоу «Маленькая Британия» и пародиями на джинглы McDonaldʼs. Ничего особенного, просто хорошие песни — ну, а что еще нужно.

Jesca Hoop — The Lost Sky [OFFICIAL VIDEO] Sub Pop

King Woman. В Калифорнии довольно сложно играть дум-метал, но проект Кристины Эсфандиари, в прошлом игравшей и нойз, и фолк, и шугейз, с этим прекрасно справляется. Дебютный альбом King Woman посвящен непринятию религии и основан на личном опыте Эсфандиари; местами это страшно слушать— низкий, сиплый голос Кристины словно проникает под кожу.