В Якутии есть гигантский разлом, в котором находят останки древних бизонов и леммингов. Что это? Как он появился?

В феврале 2017 года научный журнал Кембриджского университета Quaternary Research опубликовал первую большую монографию, посвященную якутскому природному феномену — Батагайскому кратеру. Он появился в Верхоянском районе Якутии у поселка Батагай в 1960-е годы. С тех пор гигантский овраг каждый год увеличивается на 10-15 метров — сейчас его длина уже превышает один километр, он самый большой в мире. О том, почему Батагайский кратер вызывает такое внимание ученых, «Медузе» рассказал один из его исследователей, старший научный сотрудник лаборатории криологии почв Института почвоведения РАН Алексей Лупачев.

Алексей Лупачев

Старший научный сотрудник физико-химических и биологических проблем Института почвоведения РАН, один из соавторов монографии

Ученые называют этот природный феномен термоэрозионный овраг. От обычного оврага он отличается тем, что образовался на мерзлоте, которая растаяла. Разлом имеет каплевидную форму, его размеры — километр на полтора. У него обрывистые высокие стенки, высота которых в некоторых местах доходит до ста метров.

Этот овраг образовался примерно 50 лет назад — по целому ряду причин, и глобальное потепление не является основополагающей. В данном случае решающим фактором стало резкое антропогенное воздействие — горная добыча олова, которая велась в регионе в довоенные и в военные годы. Вырубка лесов на мерзлоте довольно быстро приводит к катастрофическим последствиям. Из-за нее изменилась гидрологическая ситуация: стоки ручьев пошли в другую сторону, был содран почвенно-растительный покров, мерзлота стала протаивать глубже. Она ведь и так летом тает, но если убрать мох и верхний слой почвы, то запускаются необратимые процессы, поэтому овраг и увеличивается на 10-15 метров каждый год.

Вообще подобные феномены широко распространены в природе, происходят они и без влияния человека, но образование таких масштабов — уникально. Что-то подобное есть в Канаде, да и у нас в Сибири, но самый большой из этих разломов раза в три меньше, чем Батагайский.

Планете этот феномен ничем не грозит. Самая реальная его угроза — туда можно свалиться и сломать ногу.

Разлом будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет своего предела и не дойдет до скальных грунтов, или же котловина просто выработается — у всего есть свой предел. В конце концов, впадина превратится в заросший овраг, на дне которого, вполне возможно, будет озеро. До этого момента может пройти еще лет сто, и за это время нужно успеть его исследовать.

Ученым удалось сделать много палеонтологических находок: в разломе были найдены мумии животных и костные остатки голоценового [12 тысяч лет назад] и более ранних периодов, остатки мамонтовой фауны, лошадей, бизонов, леммингов.

В этой стометровой стенке, которая, кстати, довольно неплохо стоит, — вся наша история. 200 тысяч лет назад климатические и биологические характеристики нашей планеты были другие, и теперь мы можем их изучить. Мы смогли рассчитать колебания климата за этот период, его региональные особенности, разнообразие растительности сто тысяч лет назад — это важно для понимания эволюции планеты. Мы выяснили, что тогда в Якутии не было лесов. Там, где сейчас тайга, была степь с тундровыми элементами растительности. Климат был другой, осадков было меньше, чем сейчас. Зимы длились 8-9 месяцев, температура была на 30-40 градусов ниже нуля.

В местной прессе пишут, что коренные жители считают кратер «дверью в потусторонний мир», но мне кажется, что среди местных этот провал ценится, потому что в него можно спуститься, найти бивень и обеспечить себя на несколько лет деньгами. По поверьям некоторых северных народов к костям даже нельзя прикасаться, но они их добывают, и часто нелегально.