Кого возьмут в будущее Семь технологий, без которых ваш бизнес вымрет, как мамонты

Последние разработки в робототехнике и IT не только меняют наши жизненные привычки, но и перекраивают сложившиеся годами бизнес-процессы. «Медуза» и «АвтоГРАФ» подготовили для вас список из некоторых уже существующих решений и технологий, на которые стоит обратить внимание сегодня, чтобы завтра ваш бизнес не оказался безнадежно отставшим.

Беспилотные роботы

Начнем с того, что, кажется, уже прочно вошло в нашу жизнь, но что многие пока считают лишь новым развлечением — дроны и другие беспилотные роботы. Промышленные роботы используются на производстве десятки лет, но только в последние годы они стали доступны для действительно массового внедрения. В основном это связано с тем, что появились недорогие микропроцессоры, которым по силам выполнять алгоритмы «машинного зрения» — ведь роботу, следующему по маршруту, необходимо «видеть» окружающий мир.

Основные надежды с беспилотными летающими роботами связаны со службами доставки — так, Amazon не первый год ведет проект разработки дронов, которые будут доставлять товары покупателям, и уже запустил эту услугу в тестовом режиме. Беспилотник Drone America поставил рекорд дальности доставки — 63 километра. Наконец, Mercedes представил концепт целой системы автоматической доставки, объединяющей склады и электрокары, где курьер нужен только для того, чтобы отдать посылку клиенту в руки и улыбнуться.

Но и небольшие компании не отстают — 3D Robotics со своей моделью Solo понемногу захватывают рынок промышленной аэрофотосъемки, а дроны DJI открывают новые возможности фото- и видеостудиям. Осталось дождаться, пока на рынок выйдет новое поколение аккумуляторов: малый срок автономной службы — это основная проблема дронов, — и они будут повсюду.

Беспилотные автомобили

Если робот может сам доставить посылку или переместить груз на складе, то почему бы ему перед этим не привезти сотрудника на работу? Следующий шаг — за полной автоматизацией перевозок, которая станет возможна благодаря компаниям, внедряющим беспилотное вождение. На западном рынке лидеров внедрения автопилота на своих машинах стала Tesla — правда, сейчас такой «автопилот» нужно страховать, сидя за рулем и внимательно контролируя дорогу. Вслед за ней и другие автопроизводители обещают в ближайшее время выпустить модели с функцией автопилота. Цели у производителей, разрабатывающих автомобильный автопилот, понятные: полная автоматизация вождения. Те, кто первым внедрит автопилот в свои процессы и услуги, «снимут сливки» с рынка перевозок и доставки, ведь поездка, совершенная без участия человека, обойдется значительно дешевле.

«Большие данные» и нейросети

В ближайшие годы нас ждет социальная революция: низкоквалифицированный труд во всем мире будет сменяться роботами и нейросетями, которые самообучаются на основе заложенных в них моделей и непрерывного анализа огромных массивов накапливаемых данных. Оптимизация маршрутов и логистических цепочек, настройка систем продаж, перевод с одного языка на другой, распознавание изображений и лиц — вот только некоторые области применения нейросетей.

Нейросети обучаются при помощи больших данных (big data) — так называется процесс сбора и анализа сверхбольшого количества разносторонних данных. Еще недавно технологии big data были доступны только крупным компаниям, которые владеют своими дата-центрами. С приходом облачной инфраструктуры и mesh-сетей (cложноорганизованные, но при этом чрезвычайно отказоустойчивые сети, например torrent), работу с большими данными может быстро настроить практически любой бизнес.

Например, компания «АвтоГРАФ», вместе с которой мы подготовили эту статью, собирает данные о передвижении транспорта, на котором установлены различные датчики. Анализ этих данных позволит оценить работу водителей, найти наиболее оптимальные маршруты, снизить расходы на логистику и повысить качество услуг.

Системы быстрого прототипирования

В крупных компаниях цикл создания новых продуктов все еще подчиняется законам прошлых десятилетий: сначала осторожные маркетинговые исследования, затем длинная фаза разработки — и, наконец, долгий путь продукта на рынок. Тем временем стартапы все чаще пользуются быстрым прототипированием продуктов и проектов, чтобы быстрее выйти на рынок и занять свою нишу.

Например, целый ряд проектов, запускавшихся на Kickstarter — скажем, карманный «молекулярный сенсор» SCiO компании Consumer Physics, — доходит до пользователя с бета-версией своей прошивки: устройство готово, а программное обеспечение для него — не совсем.

Иногда бывает и наоборот: корпус первой версии устройства может быть сделан на 3D-принтере, предназначенном для быстрого прототипирования, а в дальнейшем компания предлагает более изящный корпус за небольшую дополнительную плату. Так поступили сразу несколько проектов, делающих мини-компьютеры по аналогии с системой Raspberry Pi — пока крупные компании работали над упаковкой, стартапы уже вышли на рынок и начали продажи.

Фото: Ilya Platonov / Shutterstock.com

Интернет вещей и «цифровые близнецы»

Сегодня только ленивый не слышал о том, что теперь к интернету подключается любой бытовой прибор и, скажем, холодильник может заказать пакет молока, когда оно кончилось. В основном об этом говорят как о новом развлечении или новой киберугрозе. Между тем эта технология активно применяется не только в бытовых приборах, но и в промышленности или секторе услуг. В этом случае ее зачастую называют «цифровыми близнецами».

«Цифровые близнецы» — это цифровые модели реальных предметов или объектов, которые строятся на основании данных с установленных на них сенсоров. Теперь не обязательно своими глазами видеть, например, турбину на гидроэлектростанции — можно в реальном времени наблюдать за ее компьютерной визуализацией, созданной на основании данных с сенсоров.

Одно из самых авторитетных консалтинговых агентств в области высоких технологий Gartner считает, что в ближайшие несколько лет сотни миллионов «близнецов» будут использоваться для мониторинга оборудования, логистики и производства и в итоге «близнецы» частично заменят квалифицированный труд.

Где-то это происходит уже сейчас. Например, датчики «АвтоГРАФ» могут в режиме реального времени собирать данные о работе различных агрегаторов в автомобиле. Если оснастить ими целый автопарк, то можно будет видеть, у какой машины спускает колесо, у кого загорелась лампочка «check engine» и что именно сломалось, а кому пора менять колодки. В итоге, пока машина в рейсе, можно заказать необходимые запчасти и запланировать работы в автомастерской.

Голографические интерфейсы и дополненная реальность

Сразу несколько компаний занимаются разработкой систем дополненной реальности и голографического проецирования — в обоих случаях реальный мир дополняется реалистичными цифровыми изображениями, которые пользователь воспринимает через специальные очки или шлем, — это следующий шаг после виртуальной реальности.

Проектов много, но по большому счету попробовать прямо сейчас можно только Microsoft Hololens — шлем дополненной реальности, который со временем призван облегчить работу людям творческих профессий: дизайнерам, архитекторам, специалистам по трехмерной графике, поскольку работа с трехмерным изображением в системах дополненной реальности упрощается на порядок — кажется, что можно буквально потрогать объект, который на самом деле не существует.

Цепочки блоков транзакций, или blockchain

Последнее по порядку, но не по значению. Эта технология лежит в основе многих криптовалют и различных систем, устойчивых к внешним атакам. Основная идея blockchain состоит в том, что, пока хотя бы половина пользователей cистемы ведет себя добросовестно, внутри системы можно точно отследить любую транзакцию или изменение и подделать эти данные невозможно.

Приложения на основе blockchain вызывают понятную тревогу у крупных банков и традиционных компаний, ведь «банк» на базе Bitcoin или другой криптовалюты сейчас можно открыть практически на голом энтузиазме. Передовые компании относятся к Bitcoin куда благосклоннее и в ближайшем будущем собираются использовать технологии blockchain не только для финансовых транзакций, но и для проверки личности, контроля цепочки поставок, распространения программного обеспечения, цифрового контента и многого другого.