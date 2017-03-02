Швеция возвращает воинский призыв спустя семь лет после его отмены Армии, которая не воевала больше 200 лет, не хватает добровольцев

Правительство Швеции 2 марта вернет воинскую обязанность — проект возвращения к призывной армии поддержали все партии парламента. В СМИ называют две причины возвращения призыва: дестабилизация на севере Европы в результате агрессивных действий России, а также нежелание жителей Швеции служить в профессиональной армии.

Швеция отменила призыв семь лет назад. Несмотря на то, что с начала XIX века Швеция не участвовала ни в одной войне, в 1901 году в королевстве была введена воинская обязанность. В годы холодной войны службу по призыву проходило до 85 процентов мужского населения Швеции. С тех пор число призывников постепенно сокращалось. До 2005 года военнообязанными считались только мужчины, но с 2010-го было разрешено призывать и женщин. В том же году призывную армию решили полностью заменить профессиональной.

Вернуть призыв правительство решило в 2016-м. Шведские чиновники с 2014 года — после начала конфликта на востоке Украины — начали говорить о необходимости усиления обороноспособности страны (Швеция не входит в НАТО). В 2015 году министр обороны Петер Хультквист пообещал в последующие пять лет увеличить расходы на оборону на 11 процентов в качестве ответа на усиление «российской угрозы». В начале года был проведен опрос, который показал, что более 70 процентов жителей страны поддерживают возвращение воинской обязанности.

Чиновники объясняют возвращение призыва «российской угрозой». 2 марта Петер Хультквист заявил изданию Nyheter24, что решение правительство связана с агрессией России на Украине, а также с участившимися случаями шпионажа и «другими кризисами, в том числе на Ближнем Востоке». Однако, как пишет The Local, существует и другая причина: нежелание жителей Швеции идти в профессиональную армию. Глава Минобороны в интервью «Шведскому радио» признавал, что правительство «столкнулось с трудностями», пытаясь поддержать численность добровольной армии на необходимом уровне.

Воинская обязанность не будет всеобщей. Первый призыв состоится 1 июля 2017 года. Сперва 100 тысячам молодых людей, родившимся в 1999 и 2000 годах, разошлют извещения и анкеты, посвященные военной службе. Затем из них выберут 13 тысяч человек, четырем тысячам из которых предстоит пройти военную службу в 2018 и 2019 годах. В дальнейшем предполагается постепенно увеличить число призывников до 8 тысяч человек в год. Шведы, родившиеся до 1999 года, будут освобождены от призыва. Основу армии по-прежнему будут составлять контрактники