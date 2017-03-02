Люди делают вид, что очень заняты, потому что это повышает их статус О чем говорится в новом исследовании, посвященном жизни богатых

В новом исследовании ученых из Колумбийской бизнес-школы говорится, что богатые люди работают гораздо больше бедных и обладают меньшим количеством свободного времени. Более того, чтобы продемонстрировать более высокий социальный статус, американцы изображают очень занятых людей. «Медуза» очень коротко пересказывает материал журнала The Atlantic, посвященный этому исследованию.

Занятой человек выглядит гораздо более привлекательным в глазах работодателей. К такому выводу пришла профессор маркетинга в Колумбийской бизнес-школе Сильвия Беллецца. В своем исследовании она описала способ, с помощью которого американцы все чаще пытаются «повысить» свой социальный статус, — они делают вид, что очень заняты.

Согласно работе американского экономиста Торстейна Веблена «Теория праздного класса», вышедшей в 1899 году, в XIX веке в обществе работал принцип «Чем богаче, тем свободнее». То есть обеспеченные американцы в среднем работали меньше, чем бедные.

Спустя сто лет ситуация изменилась: богатые американцы работают больше, чем бедные; и свободного времени у них, соответственно, меньше. При этом трудоголизм — не только показатель состояния, но еще и статусная позиция. Если раньше «статусными» считались дорогие вещи и игра в гольф, то теперь они оказались доступными среднему классу, а символом статуса стала постоянная занятость. Хвастаясь тем, что у тебя совсем нет свободного времени, ты повышаешь собственную значимость на рынке труда, полагают исследователи из Колумбийской бизнес-школы.

«Когда мы говорим участникам [исследования], что гипотетический человек очень занят, они сразу думают о „белых воротничках“. Если мы специально уточняем, что речь идет о „синих воротничках“, влияние занятости на вывод о статусе будет гораздо слабее. Так что этот вывод [о высокой занятости] касается интеллектуальной работы в большей степени, чем работы на производстве или в сельском хозяйстве», — цитирует The Atlantic Сильвию Белецца.