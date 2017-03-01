истории

Споткнулся о винтовку. Снайпер спецназа нечаянно выстрелил в сторону президента Франции

Meduza
10:48, 1 марта 2017
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Президент Франции Франсуа Олланд во время выступления на открытии скоростной железнодорожной ветки в Вильоньоне

Фото: Yohan Bonnet / AFP / Scanpix / LETA

28 февраля прямо во время выступления президента Франции Франсуа Олланда на церемонии открытия новой железнодорожной ветки прозвучал выстрел. Главе государства опасность не угрожала, он даже не прервал свою речь. Уже после стало известно, что стрелял — по неосторожности — снайпер спецназа, охранявший мероприятие. Незначительные ранения получили два человека.

Олланд приехал в местечко Вильоньон на церемонию открытия скоростной железнодорожной ветки Тур-Бордо. Для мероприятия около сервисной станции установили шатер, в котором президент Франции выступал перед собравшимися. Во время трансляции речи Олланда прозвучал выстрел.

Услышав звук, Олланд повернулся, явно ожидая каких-то действий со стороны службы безопасности. «Надеюсь, там ничего серьезного», — сказал президент. Через несколько секунд он, видимо, получив подтверждение, заявил: «Кажется, нет». И продолжил выступление.

Выстрел, как вскоре выяснили СМИ, произвел один из снайперов Спецподразделения охраны жандармерии. Мужчина находился на крыше примерно в ста метрах от шатра, где выступал Олланд. По информации Le Parisien, снайпер споткнулся, когда менял позицию. Издание Sud Ouest первоначально сообщило, что рядом с ногой снайпера находилась винтовка, не поставленная на предохранитель. Затем публикацию обновили, теперь там говорится только о неосторожном обращении с оружием.

Пуля попала в ту часть шатра, где гостям собирались предложить напитки, а не в зал, в котором выступал Олланд. Официанта кейтеринговой компании пуля задела по касательной, ему оцарапало голень. Затем она попала в лодыжку сотрудника фирмы Mesea, занимающейся обслуживанием железной дороги. Обоих доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает. По факту происшествия начали расследование.

Михаил Зеленский

Михаил Зеленский