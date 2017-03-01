Споткнулся о винтовку. Снайпер спецназа нечаянно выстрелил в сторону президента Франции

28 февраля прямо во время выступления президента Франции Франсуа Олланда на церемонии открытия новой железнодорожной ветки прозвучал выстрел. Главе государства опасность не угрожала, он даже не прервал свою речь. Уже после стало известно, что стрелял — по неосторожности — снайпер спецназа, охранявший мероприятие. Незначительные ранения получили два человека.

Олланд приехал в местечко Вильоньон на церемонию открытия скоростной железнодорожной ветки Тур-Бордо. Для мероприятия около сервисной станции установили шатер, в котором президент Франции выступал перед собравшимися. Во время трансляции речи Олланда прозвучал выстрел.

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.

Услышав звук, Олланд повернулся, явно ожидая каких-то действий со стороны службы безопасности. «Надеюсь, там ничего серьезного», — сказал президент. Через несколько секунд он, видимо, получив подтверждение, заявил: «Кажется, нет». И продолжил выступление.

Выстрел, как вскоре выяснили СМИ, произвел один из снайперов . Мужчина находился на крыше примерно в ста метрах от шатра, где выступал Олланд. По информации Le Parisien, снайпер споткнулся, когда менял позицию. Издание Sud Ouest первоначально сообщило, что рядом с ногой снайпера находилась винтовка, не поставленная на предохранитель. Затем публикацию обновили, теперь там говорится только о неосторожном обращении с оружием.

Пуля попала в ту часть шатра, где гостям собирались предложить напитки, а не в зал, в котором выступал Олланд. Официанта кейтеринговой компании пуля задела по касательной, ему оцарапало голень. Затем она попала в лодыжку сотрудника фирмы Mesea, занимающейся обслуживанием железной дороги. Обоих доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает. По факту происшествия начали расследование.