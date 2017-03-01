28 февраля после богослужения в Богоявленском соборе в Москве патриарх Кирилл обратился к прихожанам с речью про бездуховность социальных сетей и молодежь, которая готова пойти на все ради лайков. «Медуза» показывает, как это было, и приводит расшифровку его речи.

Патриарх Кирилл против лайков Meduza

Патриарх Кирилл:

Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только лишь, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово «лайк». Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию.