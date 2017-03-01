Чтобы записать ребенка в хорошую школу в России, надо отстоять огромную очередь. Почему?

14 марта суд Петрозаводска рассмотрит иск местной жительницы с требованием отменить результаты набора в первый класс местной 48-й общеобразовательной школы. По словам женщины, она не смогла записать свою дочь в первый класс, потому что нанятые группой родителей сотрудники частного охранного агентства не пропустили ее в здание школы. Это не частный случай: во многих городах России люди отстаивают многочасовые очереди, чтобы отдать детей в первые классы. Для некоторых очередь заканчивалась вычеркиванием из списков, драками и даже госпитализацией.

14 марта Петрозаводский городской суд начнет рассмотрение дела против руководства школы № 48. Иск подала местная жительница (ее имя не называется) после того, как не смогла записать свою дочь в первый класс этой средней общеобразовательной школы. По словам женщины — их приводит местное издание «Губерния дейли», ссылаясь на материалы суда, — «особо активные родители» наняли сотрудников ЧОПа, чтобы те пропускали в здание школы только тех, кто занял очередь заранее в социальных сетях, и игнорировали занявших живую очередь родителей. В своем иске женщина требует отменить результаты набора.

Директор школы Ольга Молинская рассказала «Медузе», что ей о жалобе ничего не известно. По ее словам, запись происходила в обычном режиме, а сотрудников охранного предприятия пригласило руководство учебного заведения: «Зная, что в нашу школу всегда приходит много народу, мы пригласили охранников для порядка. Но никаких инцидентов не возникло, поэтому они постояли 15 минут и ушли на работу». Молинская говорит, что сотрудников других ЧОПов она не видела: «В день записи родители заходили организованно, без давки и толпы, благодарили нас за организацию, что прошло четко и быстро: в 11:20 набор заявлений уже был окончен». Министерство образования Карелии от комментариев «Медузе» отказалось.

Случай в Петрозаводске — не единственный: огромные очереди из родителей, в которых случаются конфликты, есть практически в любом регионе. В Казани родители стояли у школы № 35 трое суток, делая перекличку даже по ночам. Эта школа — единственная на большой микрорайон; не запишешь ребенка в нее — придется возить его учиться далеко от дома. Круглосуточные очереди стояли у дверей самых престижных школ Томска: гимназий № 29 и 18, а также лицея № 8. Там тоже проводили переклички и вычеркивали из списков тех, кто покидал очередь. В Новосибирске у школы № 195 с ночи стояло больше 250 человек — притом что школа была готова взять только 125 детей. 1 февраля 2017 года житель Нижнего Новгорода попал в реанимацию прямо из очереди на запись в школу № 186 — с сотрясением мозга, повреждением глаза, сломанным носом, порванными бровью и веком. Чтобы записать своего ребенка в престижную школу, пострадавший временно прописал его у сестры, об этом узнали несколько десятков других родителей — и избили его.

Никакого тестирования при отборе детей не проводится. Правила зачисления детей в первые классы общеобразовательных школ прописаны в приказе Министерства образования РФ. Согласно документу, первыми в школу зачисляются дети, зарегистрированные на прикрепленной к ней территории. Затем те, кто проходил обучение в подготовительных отделениях. Потом школы заполняются в зависимости от оставшихся свободных мест. Запись по местной регистрации проходит с 15 декабря до 1 июля каждого года, после этого до 5 сентября уже начавшегося учебного года записаться в школу могут остальные — если места вдруг остались. В Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге в школу можно записаться через Портал госуслуг, но в небольших городах это по сей день невозможно.

Регистрация рядом со школой тоже не всегда помогает. В том же Петрозаводске нет закрепленных за школой улиц, потому что город считается единым муниципальным округом, и родители могут подать заявление в любую школу. Как рассказала «Медузе» директор школы № 48, первыми в городе в школы зачисляют детей «льготников» — имеются в виду дети сотрудников МВД, МЧС и других ведомств.

Иногда родители временно регистрируются на прикрепленной к престижной школе территории, чтобы записать в нее своего ребенка, — и школа обязана его принять. Права детей, которые ходили в подготовительное отделение или в детский сад при школе, но прописаны в другом районе, не защищены. Равно как и право братьев и сестер учиться в одной школе, независимо от их проживания. Связанные с такими ситуациями поправки в законодательство уже обсуждались комитетом Госдумы по образованию и были отклонены.

В Министерстве образования и науки РФ «Медузе» заявили, что «российское законодательство четко закрепляет право на получение школьного образования и ни одному ребенку на территории России не может быть отказано в приеме в школу». «Еще раз подчеркнем, что в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, — заявили в пресс-службе ведомства. — В случае отсутствия мест в конкретной школе обязанность органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования, предоставить ребенку место в другой школе».