Барселона начала войну с туристами: их стало слишком много

В Барселоне живет 1,6 миллиона человек. В прошлом году город принял 32 миллиона туристов. Понятно, что туристы приносят Барселоне гигантские деньги, но довольны ими далеко не все: приезжие раздувают цены на жилье и еду, из-за них по Барселоне невозможно ни пройти, ни проехать, уровень преступности растет. Мэр города Ада Колау решила вернуть местным жителям Барселону и последовательно вводит все новые меры для того, чтобы ограничить поток туристов.

Ада Колау стала мэром Барселоны в 2015 году и сразу же добилась штрафа Airbnb и его конкуренту Homeaway за неправильную рекламу, а также ввела годовой мораторий на строительство новых гостиниц в центре города. Под угрозой оказались 30 инвестиционных проектов, причем некоторые компании уже выкупили площади под гостиницы. В 2016-м мораторий был продлен, а в феврале 2017-го Барселона и вовсе объявила: строить гостиницы в центре запрещено, причем даже на месте разорившихся.

Это не единственное ограничение — специальный план по принятию туристов (Special Urban Plan for Tourist Accommodation, PEUAT) предполагает, что до 2019 года будут введены новые ограничения. Какими они будут, можно судить по стратегическому плану по туризму до 2020 года. Как пишет El Pais, идея Колау в том, чтобы с помощью экономических рычагов сделать поездки в Барселону не такими привлекательными.

Так, в Барселоне будут резко увеличены налоги на недвижимость, которая сдается в краткосрочную аренду. Барселона также пытается договориться с правительством Каталонии, чтобы городу разрешили контролировать ситуацию в хостелах — например, указывать максимальное количество комнат на этаже.

В рамках эксперимента повысятся цены на парковку для туристических автобусов в популярных местах: например, за остановку у фонтанов на горе Монжуик придется платить не 4,5 евро, как раньше, а 35. Очевидно, что туристические компании будут перекладывать эти расходы на самих посетителей Барселоны.

Другие меры по возвращению Барселоны местным жителям предполагают ограничение на использование сегвеев и скутеров в наиболее оживленных частях города. Некоторые улицы станут пешеходными, а бары и рестораны попросят убрать столики со многих площадей.

Как отмечает сайт Fact Co.Exist, план Колау многие критикуют: одним не нравятся ограничения, наложенные ей на бизнес (как-никак сфера туризма — это 14% всей экономики Барселоны), другие считают, что ограничивать поток приезжих надо радикальнее, по их мнению, надо не только запретить строительство новых отелей, но и ограничить возможности хостелов и компаний, предоставляющих апартаменты.