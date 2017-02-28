«Здание научного института будет разрушено» РПЦ пытается выселить НИИ в центре Москвы, чтобы построить на его месте церковь: «Новая газета»

Русская православная церковь пытается получить в собственность здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), расположенное у станции метро «Красносельская» в центре Москвы. Оно было построено на месте Крестовоздвиженского собора, разрушенного в 1930-х годах. От собора остался фундамент и часть кладки на цокольном этаже — именно на этом основании РПЦ предъявляет права собственности. Материал о том, что церкви уже почти удалось забрать себе здание института, опубликовала «Новая газета»; «Медуза» пересказывает главное из этого текста.

Институт рыбного хозяйства и океанографии занимает пятиэтажное здание из нескольких корпусов, соединенных переходами. Бывший заместитель директора ВНИРО Юлия Зайцева рассказала «Новой газете», что его построили в середине 1930-х годов на пустыре на месте разрушенного Крестовоздвиженского собора. Рядом с институтом находится церковь Алексея Человека Божьего — ее вернули РПЦ в 2002 году.

Иск о передаче здания института церкви был подан в 2016 году на основании закона о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения. В материалах дела есть искусствоведческая экспертиза, в которой рассказывается о сохранившихся фрагментах здания. Эксперт приходит к выводу, что собор был не разрушен, а «встроен в здание института».

Юлия Зайцева пояснила «Новой газете», что именно осталось от прежней постройки: «Старый фундамент был настолько прочен, что его, как и сохранившийся кусок стены, решили не трогать, когда на месте собора стали возводить здание института».

«Новая газета» отмечает, что к искусствоведческой экспертизе не приложены никакие фотографии. Архитектурной экспертизы в материалах дела нет.

Против передачи здания церкви, помимо самого института, выступают Росимущество и федеральное агентство по рыболовству, которому подчиняется НИИ. Они уже проиграли в двух инстанциях — сначала решение в пользу РПЦ принял арбитражный суд, а затем апелляционный. Осталась третья инстанция — президиум Арбитражного суда Московского округа.

Интересы патриархии в судебных разбирательствах представляет игуменья Ксения Чернега. На заседании апелляционного суда в конце января 2017 года она заявила: «Здание научного института будет разрушено. На его месте будет вновь построена церковь».