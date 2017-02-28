истории

Не так сели. В Америке недоумевают из-за того, как советница Трампа расположилась на диване в Белом доме

Meduza
12:23, 28 февраля 2017
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Фото: Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации привлекают внимание критиков буквально любым своим неосторожным действием. Очередная причина для обсуждения того, что Трамп не годится для своей нынешней работы, — фотография, на которой его советница Келлиэнн Конуэй в непринужденной позе сидит на диване в кабинете президента. «Медуза» кратко рассказывает об этой странной истории.

В понедельник, 27 февраля, Дональд Трамп встречался в Овальном кабинете с представителями университетов, в которых традиционно учились и преподавали афроамериканцы. В какой-то момент Келлиэнн Конуэй (советница Трампа, она в основном отвечает за коммуникацию и часто выступает от имени президента) решила сделать общую фотографию присутствующих в помещении на телефон — и для этого забралась с ногами на диван, а потом, не меняя позы, стала что-то делать в телефоне. В это время ее сфотографировал Брендан Смяловски из агентства AFP.

Поза Конуэй многим показалась неуместной и неуважительной — как по отношению к Белому дому как таковому, так и по отношению к собравшимся афроамериканцам. В твиттере даже появился хештег #CouchGate — «диваногейт». Впрочем, оппоненты критиков Конуэй сразу напомнили, что Барак Обама очень любил фотографироваться, закинув ноги на президентский стол.

Дерэй Макессон, один из самых заметных деятелей движения Black Lives Matter: «В таких декорациях невозможно относиться к этой „встрече“ всерьез»
Джонетта Элзи, активистка: «Келлиэнн сидит на диване с раздвинутыми ногами, будто она в песочнице играет. И это Овальный кабинет. Ну и времечко!»
«В этой фотографии содержатся все комментарии о расовом вопросе и приличиях, которые могут существовать в мире»
«Келлиэнн Конуэй демонстрирует „альтернативное уважение“ к Овальному кабинету и Организации исторически афроамериканских университетов»

Разумеется, довольно быстро фотография Конуэй превратилась в мем.

Not on the table, Kellyanne
«Только не на столе, Келлиэнн» (картина — «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи)
«Боже мой, Чармандер [редкий покемон] в Овальном кабинете»

Впрочем, далеко не все противники администрации Трампа посчитали этот сюжет достойным того, чтобы обращать на нее внимание, а редактор издания Mother Jones назвал шум вокруг фотографии «самым идиотским в истории».

Сама Конуэй претензии пока никак не прокомментировала.

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Андрей Соколов

Андрей Соколов