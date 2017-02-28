Не так сели. В Америке недоумевают из-за того, как советница Трампа расположилась на диване в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации привлекают внимание критиков буквально любым своим неосторожным действием. Очередная причина для обсуждения того, что Трамп не годится для своей нынешней работы, — фотография, на которой его советница Келлиэнн Конуэй в непринужденной позе сидит на диване в кабинете президента. «Медуза» кратко рассказывает об этой странной истории.

В понедельник, 27 февраля, Дональд Трамп встречался в Овальном кабинете с представителями университетов, в которых традиционно учились и преподавали афроамериканцы. В какой-то момент Келлиэнн Конуэй (советница Трампа, она в основном отвечает за коммуникацию и часто выступает от имени президента) решила сделать общую фотографию присутствующих в помещении на телефон — и для этого забралась с ногами на диван, а потом, не меняя позы, стала что-то делать в телефоне. В это время ее сфотографировал Брендан Смяловски из агентства AFP.

Поза Конуэй многим показалась неуместной и неуважительной — как по отношению к Белому дому как таковому, так и по отношению к собравшимся афроамериканцам. В твиттере даже появился хештег #CouchGate — «диваногейт». Впрочем, оппоненты критиков Конуэй сразу напомнили, что Барак Обама очень любил фотографироваться, закинув ноги на президентский стол.

Now, you can't expect us to take this "meeting" seriously when this is the setting. pic.twitter.com/IAx34PlliM — deray mckesson (@deray) February 28, 2017

Kellyanne is sitting here legs gapped open on this couch like she's playing at a playground. This is the Oval Office. What a time! — Johnetta Elzie (@Nettaaaaaaaa) February 28, 2017

In this photo exists every comment on race and on respectability to be had on earth pic.twitter.com/5E2Q38dxaX — Theodore R. Johnson (@T_R_Johnson_III) February 28, 2017

#KellyanneConway showing 'alternative respect' to the HBCU & the Oval Office pic.twitter.com/ts7Yw8f6DA — Mr. Jameson Neat (@MrJamesonNeat) February 28, 2017

Разумеется, довольно быстро фотография Конуэй превратилась в мем.

Впрочем, далеко не все противники администрации Трампа посчитали этот сюжет достойным того, чтобы обращать на нее внимание, а редактор издания Mother Jones назвал шум вокруг фотографии «самым идиотским в истории».

Сама Конуэй претензии пока никак не прокомментировала.