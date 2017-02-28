Активистка «Другой России» Таисия Осипова вышла на свободу после шести лет заключения Президент Дмитрий Медведев называл ее приговор несправедливым

Активистка «Другой России» Таисия Осипова, осужденная за хранение и продажу наркотиков, вышла на свободу. Суд освободил ее условно-досрочно на два года раньше срока. Осипова провела за решеткой шесть лет. Сторонники «Другой России» во время судебных процессов устраивали сидячие забастовки на Лубянке, а первый приговор Осиповой президент России Дмитрий Медведев называл несправедливым. Тем не менее, после пересмотра дела суд отправил ее за решетку на восемь лет, хотя прокуратура просила четыре года заключения. «Медуза» напоминает, кто такая Таисия Осипова и как развивалось ее дело.

Таисия Осипова — жена одного из лидеров «Другой России» Сергея Фомченкова, который сейчас участвует в военном конфликте на Украине со стороны ДНР. Сама Осипова участвовала в акциях запрещенной Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова (из которой потом активисты перешли в «Другую Россию»). В 2003 году она хлестнула букетом цветов главу администрации Смоленской области Виктора Маслова и передала «привет от НБП».

Осипову арестовали в ноябре 2010 года. У нее дома в Смоленске нашли героин. Осипову обвиняли в хранении и продаже наркотиков. Адвокаты указывали на несколько подозрительных деталей. Обыск у нее проводили не сотрудники ФСКН, а оперативники центра по борьбе с экстремизмом, с которыми она была знакома по задержаниям на оппозиционных акциях. Ее отпечатки пальцев не сравнили с теми, что были на пакетиках с героином. По данным биллинга, одна из двух контрольных закупок проходила не у нее дома (как говорится в деле), а в другом месте.

Суд приговорил Осипову к 10 годам колонии. Прокуратура требовала дать ей 12 лет и 8 месяцев заключения. Адвокаты просили смягчить наказание, поскольку у Таисии Осиповы есть маленькая дочь. Кроме того, они указывали на различные заболевания Осиповой.

Полицейский задерживает участников акции в поддержку Таисии Осиповой, 2011 год Фото: Сергей Савостьянов / AP / Scanpix / LETA

Соратники Осиповой утверждали, что дело на нее завели, что надавить на ее мужа, который тогда занимался регистрацией «Другой России». Якобы оперативники во время обыска требовали, чтобы он немедленно приехал в Смоленск из Москвы. В поддержку Таисии Осиповой активисты «Другой России» проводили сидячие забастовки у Соловецкого камня на Лубянской площади, где их несколько недель ежедневно задерживали полицейские.

Президент России Дмитрий Медведев называл приговор Осиповой несправедливым. «То, что 10 лет получает мать, у которой малолетние дети, дочь… если говорить о субъективных ощущениях, это очень много, даже если она виновата», — сказал он на встрече со студентами МГУ в январе 2012 года. После этого дело отправили на пересмотр.

После пересмотра дела суд приговорил Таисию Осипову к восьми годам заключения, хотя прокуратура требовала четыре. Осипова провела за решеткой шесть с половиной лет. 28 февраля она вышла на свободу из колонии в Тверской области. Суд освободил ее условно-досрочно.