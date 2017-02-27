Найди свеклу, вычисли курицу Кулинарная игра «Медузы» и «Партии еды»

Вкусно поесть любят все, а вот бродить по магазинам в поиске продуктов для ужина — занятие на любителя. Тем не менее нам регулярно приходится рыскать по прилавкам, изучать сроки годности и выбирать овощи посвежее. «Медуза» и «Партия еды» предлагает проверить — насколько быстро вы найдете ингредиенты для трех блюд на полках магазина. А если бегать и искать не хочется, всегда можно заказать у «Партия еды» коробку со свежими продуктами на 3 ужина по специальной низкой цене .

Как играть: Над каждой картинкой показаны предметы, которые вам предстоит найти. Находите предмет — кликаете на него. Вы можете немного увеличить и уменьшить картинку с помощью кнопок «плюс» и «минус».

«Цезарь» с курицей

По дороге на работу вы внезапно осознали, что день будет прожит зря, если вы не съедите салат «Цезарь». Вырваться на бизнес-ланч точно не получится — работы море, поэтому решено приготовить салат вечером самостоятельно. Изучив десяток рецептов в интернете и крепко подумав о том, какие из ингредиентов уже есть дома, вы отправляетесь в магазин за недостающими продуктами. Нужно купить свежий кочан салата романо, белый батон для приготовления сухариков, кусок пармезана, чеснок и пачку помидоров черри. Вам повезло — все необходимое есть в крупном супермаркете по-соседству.

Борщ

Позвонила мама и сообщила, что жутко соскучилась и приедет к вам на обед. Возражения и отговорки не принимаются. Также мама намекнула, что хочет борщ. Делать нечего — нужно срочно бежать на рынок и ставить бульон на плиту. На этот раз вы планируете купить кусок говядины на косточке, сметану и целый батальон овощей (свеклу, капусту, морковь, болгарский перец) — их еще и придется мелко нарезать (минус 20 минут из жизни). В общем, дел много, а до визита мамы осталось совсем немного времени — поторопитесь!

Свиная корейка, фаршированная брусникой и персиками, с гарниром из овощей

Вы недавно дочитали «Великого Гэтсби» Ф. С. Фицджеральда. Под впечатлением от книги и описанных в ней ужинов, вы загорелись идеей приготовить что-то новенькое. Выбор пал на свиную корейку, фаршированную консервированными персиками и брусникой. За всем этим снова нужно идти в магазин и вас уже мучает предчувствие, что за брусникой придется побегать. Не забудьте купить ингредиенты для гарнира — картофель, лук и помидоры.

Совсем необязательно каждый раз долго вспоминать, какие продукты есть дома, бежать в магазин и судорожно искать недостающие. Готовить можно с удовольствием хоть каждый вечер: «Партия еды» доставит необходимые продукты в нужном количестве и выдаст меню на неделю с пошаговыми инструкциями по приготовлению каждого блюда. Для читателей «Медузы», живущих в Москве и Санкт-Петербурге, «Партия еды» подготовила коробку со свежими продуктами на 3 ужина по специальной низкой цене.