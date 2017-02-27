Аэропорт за четверть миллиарда долларов, который никому не нужен В Китае построили очередной объект-призрак: WSJ

Плановый характер экономики Китая иногда приводит к тому, что в стране строятся никому не нужные торговые центры, микрорайоны и даже целые города (в прессе их называют городами-призраками). The Wall Street Journal обнаружила еще один тип «призрачного» строительства: совсем недавно в Китае открылся аэропорт, на который потратили 230 миллионов долларов и который принимает всего три рейса в неделю.

Цанъюань-Ваский автономный уезд — небольшая китайская территория на границе с Мьянмой, где живет народность ва. До декабря 2016 года, чтобы добраться до столицы своей провинции Юньнань, жителям уезда приходилось ехать девять часов на автобусе. Теперь они могут добраться до Куньмина (так называется столица Юньнаня) за 45 минут на самолете: специально для них власти открыли аэропорт, на который потратили 230 миллионов долларов.

Проблема в том, что многим жителям уезда незачем летать в Куньмин. В результате аэропорт принимает три борта в неделю.

По плану новый аэропорт должен обслуживать 270 тысяч пассажиров в год. Это произойдет, только если хотя бы один самолет начнет приземляться тут ежедневно. Власти полагают, что это может случиться, если улучшить туристическую привлекательность региона — а это, в свою очередь, невозможно без нового аэропорта.

The Wall Street Journal отмечает, что в целом пассажиропоток в Китае растет огромными темпами. По некоторым прогнозам, Китай станет крупнейшим рынком гражданской авиации по количеству пассажиров уже в 2029 году.

Тем не менее, три четверти китайских аэропортов терпят убытки, потому что активно развиваются перевозки только в крупных городах. При этом Китай не собирается прекращать строительство: к концу десятилетия в стране должно быть 260 аэропортов (в 2015-м их было 207).