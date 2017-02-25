Как научиться играть (и выигрывать) в шашки?

В конце прошлого года мы опубликовали инструкцию о том, как научиться лучше играть в шахматы . Теперь мы решили рассказать о шашках. Тем более что в феврале появилась площадка, где любой человек может сыграть с гроссмейстером . Мы попросили гроссмейстера Сергея Белошеева рассказать о том, как научиться играть в шашки лучше.

1. Разберитесь в видах шашек и начинайте с классики — русских шашек

Видов шашек очень много. Есть стоклеточные шашки, есть канадские, бразильские, армянские, чешские, шашки го из Японии — практически в каждой стране свой вид шашек. Проще всего начать с русских шашек — хотя бы потому что вы, скорее всего, и так имеете о них хотя бы какое-то представление: это самый популярный вид шашечный игры в России. В русские шашки играют на 64-клеточной доске (то есть подойдет обычная доска для шахмат). Если вы забыли или вовсе не знаете основных правил игры в шашки, посмотрите видео.

Шашки.Правила игры Учимся правильно играть в шашки

Но вообще там все просто. Сначала у каждого по 12 шашек. Шашки располагаются только на черных полях. Первыми ходят белые. Ходить можно только по диагонали, только вперед и только на одну клетку. Если вам удалось довести шашку до последней горизонтали соперника, она превращается в дамку, способную ходить не на одну клетку, а как угодно далеко (и назад тоже). Если в ход игрока рядом с его шашкой оказывается шашка соперника, а за чужой шашкой — свободное поле, надо бить: то есть поставить свою шашку на свободное поле, а чужую убрать с доски. За один ход иногда получается взять сразу несколько шашек. Побеждает тот, кто уничтожит все шашки противника или добьется, что тот не сможет совершить ни одного хода. Или просто заставит его сдаться.

Коротко. Начинайте с русских шашек. Там простые правила!

2. Учитесь грамотно начинать партию

Если вам повезло и вы играете белыми, важно сделать хороший первый ход. Самые популярные ходы в начале партии такие: c3 — d4 и c3 — b4. Е3 — d4 и g3-f4 тоже хорошие ходы, после них черные не могут получить подавляющего преимущества. Ход «на борт» (g3- h4) — играется, но после него не стоит особенно рассчитывать на хороший результат. Ход a3-b4 тоже не очень хороший: белым приходится защищаться и шансов победить немного. А самый слабый ход: e3-f4 — он закупоривает все шашки. Это «столбовой» ход, который не дает развиваться.

Коротко. Не ошибитесь с первым ходом.

3. Грамотно жертвуйте

В шашках есть еще одно очень важное правило: бить обязательно. Это значит, что если на доске возникает ситуация, при которой вы можете взять чужую шашку, нужно это обязательно сделать. Об этом нужно помнить, чтобы грамотно подставлять свои шашки — иногда бывает, что соперник возьмет одну вашу шашку, а вы в ответ съедите у него целых три и заодно пройдете в дамки.

Раньше на любительском уровне позволялись так называемые «фуки» — если соперник не взял шашку, хотя такая возможность была, можно было убрать его шашку с доски. Сейчас в таких случаях принято просить отменить ход и напоминать о правилах. А можно просто продолжить партию, если это выгодно игроку, соперник которого забыл о правиле «бить обязательно».

Коротко. Иногда выгодно отдать одну свою шашку, чтобы выиграть несколько шашек соперника.

4. Чаще играйте

Есть очень простое правило: чем чаще вы будете играть, тем лучше будет получаться. Так что не упускайте возможности поиграть — с друзьями за доской и в интернете. Шашки — веселая, динамичная и сравнительно несложная игра, так что, найти партнера, возможно, будет проще, чем в случае с шахматами. Экспериментируйте с дебютами, старайтесь придумывать комбинации — сперва элементарные, а потом все сложнее и сложнее. Нет ничего приятнее, чем заманить соперника в ловушку и одним ходом наполовину опустошить ряды его шашек. Играть онлайн можно на gambler.ru — для этого нужно установить специальную программу: она фильтрует участников так, чтобы вы играли с соперниками своего уровня. Да, и еще: если вдруг шашками увлечется ваш ребенок (это хорошо), отдайте его в секцию — во многих городах России такие есть.

Коротко. Главное — практика.

5. Учитесь самостоятельно. Читайте книги и решайте задачи

Если вы всерьез увлечетесь шашками, читайте книги. Отдельно стоит уделить внимание книгам о дебютах. Начинающим подойдет книга гроссмейстера Евгения Кондраченко «Дебютные ловушки и партии-миниатюры в русских шашках». Есть и другие — например, «Курс шашечных дебютов» Виктора Литвиновича и «Дебютная энциклопедия летающих шашек» Василия Наумика и Игоря Парчука.

Важно тренироваться в решении позиций. Задачи можно найти в книгах (в крупных книжных можно найти классическую «Антологию шашечных комбинаций» Эдуарда Цукерника) и в интернете (например, на сайтах 64-100.com и edeon.ru).

Коротко. Читайте книги и решайте позиции — вы быстро начнете обыгрывать новичков.

6. Играйте с настоящими гроссмейстерами

На сайте Фонда содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки» можно сыграть с настоящим гроссмейстером. Так такая система: каждый месяц есть дежурный профессионал, который играет со всеми желающими. Играют с контролем времени — 3 минуты каждому игроку до конца партии плюс по 2 секунды за каждый сделанный ход. Это классический контроль времени для молниеносной игры в шашки, на профессиональном сленге называется «3+2». В феврале уже два человека выиграли у дежурного гроссмейстера, так что шансы есть.