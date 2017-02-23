В Петербурге майор в отставке застрелил грабителя. Главное Пистолет бывшего военного оказался краденым, а в машине у него нашли удостоверение полковника ФСБ

В Санкт-Петербурге 22 февраля майор в отставке Юрий Мещеряков отбился от грабителей, которые пытались забрать у него сумку с деньгами. Одного нападавшего он застрелил из наградного пистолета Макарова, второго ранил. Впоследствии выяснилось, что пистолет майора краденый, а в машине Мещерякова нашли удостоверение полковника ФСБ на его имя.

В Санкт-Петербурге 22 февраля произошла перестрелка между майором в отставке Юрием Мещеряковым и грабителями. Около 14:30 рядом с торговым центром «Атлантик-Сити» грабители попытались отобрать у Юрия Мещерякова сумку с наличными, которые он получил в обменнике на Лиговском проспекте.

Один мужчина выстрелил в Мещерякова из травматического пистолета, тогда тот достал пистолет Макарова и убил нападавшего. Второму грабителю майор в отставке попал два раза в ногу. Тем не менее, грабителю удалось дойти до машины с сообщниками и уехать. Выезжая с парковки, они снесли шлагбаум.

Следователи выяснили, кто пытался ограбить Юрия Мещерякова. Убитого грабителя звали Давид Оганесян. Он родом из Сочи. Второй нападавший, которого майор ранил в ногу, вечером 22 февраля приехал в Елизаветинскую больницу, и врачи вызвали полицию. По сведениям «Фонтанки», подозреваемый — 33-летний гражданин Абхазии. СК РФ завел дело по статье «Разбой».

Пистолет майора оказался краденым. Как выяснилось при проверке, оружие с таким номером было похищено из воинской части в Казахстане. Юрий Мещеряков уверяет, что это наградной пистолет. В декабре 2011 года майору вручили оружие за «службу по восстановлению Абхазии». Разрешение на пистолет Мещерякову выдал заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майор полиции Леонид Веденов. Сейчас в МВД проводят проверку. В сообщении Следственного комитета говорится, что пистолет был у Мещерякова законно.

В автомобиле Юрия Мещерякова нашли удостоверение полковника ФСБ. На документе указаны данные отставного майора вооруженных сил и размещена его фотография. Мещерякова допросили в связи с этим. Что он рассказал следователям, неизвестно.

Текст основан на публикациях петербургского издания «Фонтанка», у которого больше всех информации об этом деле.