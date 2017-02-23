«Худший лыжник в мире». Короткая история участника чемпионата мира, который никогда не катался на снегу

Венесуэльского лыжника Адриана Солано называют «худшим лыжником в мире». И все из-за его выступления на чемпионате мира в финском Лахти 22 февраля 2017 года. Венесуэлец не смог добраться до финиша в квалификационном заезде. Он едва удерживал равновесие на ровных участках трассы, несколько раз падал и неуклюже взбирался в гору. В итоге Солано преодолел около шести километров трассы и сошел с дистанции.

Адриан Солано — «худший лыжник в мире»? Sopel

В прессе шутят про «невероятную технику» венесуэльца, но на самом деле, история 22-летнего Адриана Солано вовсе не смешная. Он никогда не тренировался на снегу — только на роликовых лыжах.

Перед чемпионатом в Лахти Солано должен был месяц тренироваться на снегу в Швеции, но не смог туда попасть. 19 января спортсмен прилетел в Париж и собирался ехать на сборы, однако его не пустили пограничники. Сначала Солано спрашивали, не перевозит ли он наркотики, потом — не террорист ли он, а когда услышали, что Солано лыжник, рассмеялись: «Но ведь в Венесуэле нет снега».

«У меня было всего 28 евро с собой, и полицейские решили, что я собираюсь остаться во Франции, поскольку в Венесуэле дела обстоят не очень», — рассказал лыжник. По словам спортсмена, ему прислали приглашение из Швеции, и все документы были в порядке. Тем не менее, Солано депортировали в Венесуэлу. Дипломаты из Венесуэлы собираются выразить протест своим французским коллегам.

После гонки в Лахти Адриан Солано написал в инстаграме, что главное — не то, что он падал во время гонки, а то, что всякий раз поднимался. «Я буду продолжать бороться, ведь это моя мечта», — сказал спортсмен AFP.

A post shared by Adrian Alejandro Mauricio (@alejandro.alvias) on Feb 22, 2017 at 10:00pm PST

Впрочем, помимо насмешек Адриан Солано получил и множество сочувственных отзывов. Кроме того, через сервис GoFundMe благотворители собрали для него три тысячи евро за два дня.