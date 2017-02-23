100 лет 1917 году: лучшие лекции и спецпроекты о русской революции (которые можно послушать и почитать в интернете)

В марте 2017-го исполняется 100 лет Февральской революции — первой из двух революций 1917-го, полностью изменивших ход истории России и определивших ее судьбу. «Медуза» выбрала лучшие лекции и спецпроекты, посвященные Русской революции 1917 года.

Масштабный курс «Арзамаса» включает семь аудиолекций историка Бориса Колоницкого, а также многочисленные дополнительные материалы — воспоминания очевидцев, исследования эпохи и даже детские рисунки тех лет. Вторая лекция курса посвящена одному из ключевых вопросов Февральской революции: было ли восстание стихийным или спланированным?

Двухчасовая лекция петербургского краеведа, писателя и историка Льва Лурье о предпосылках, основных движущих силах и ключевых событиях Февральской революции. В частности, Лурье рассуждает о том, как вышло, что такая «симпатичная» Февральская революция привела к столь кровавым последствиям: Октябрьской революции и гражданской войне.

«Хочу сказать, что в каждой революции главное — это первая кровь. Собственно, первая кровь и делает революцию неостановимой, единственный шанс мирной революции — это революция без большой крови. Этот момент чрезвычайно важный и чрезвычайно страшный. Мы с вами все [в августе 1991 года]пережили революцию, в которой погибли три человека. Из-за этого мы живы в значительном числе».

Лев Лурье. 1917 год: сто лет спустя Открытая Россия

Проект Михаила Зыгаря «1917. Свободная история» задуман как «сетевой сериал» о революциях 1917 года. Проект охватывает события с ноября 1916-го по январь 1918-го, когда было распущено Учредительное собрание. Свидетельства — воспоминания десятков исторических и культурных деятелей, от Анны Ахматовой и Василия Кандинского до Льва Троцкого и Николая II — выглядят как лента фейсбука и публикуются на сайте в реальном времени. К примеру, 22 февраля есть дневниковая запись о том, как власти Петрограда пытались опровергать слухи о нехватке хлеба (несмотря на то, что угрозы голода не было, слухи об угрозе голода привели к хлебным бунтам, с которых началась Февральская революция). А есть — запись будущего филолога Киры Аллендорф о съеденных блинах.

Большой спецпроект «Ведомостей» включает, в числе прочего, фотографии страниц крупнейших российских и международных газет, выходивших в 1917 году. Здесь можно почитать заметку The New York Times о хлебных бунтах в Петрограде или революционные призывы газеты «Известия Петроградского совета рабочих депутатов.

ИД «Коммерсантъ» в рамках спецпроекта о революции года оцифровал архивы газеты «Коммерсантъ» и журнала «Огонек» за 1917 год. Архивные номера публикуются раз в месяц. Кроме того, спецпроект включает серию исторических фотографий о жизни царской семьи накануне Февральской революции.

Еще один преимущественно визуальный спецпроект — фотографии главных мест революции 1917 года (в основном Октябрьской): Зимнего дворца, Марсова поля, Невского проспекта, Дворцовой и Красной площадей. С помощью слайдера можно сравнить, как места выглядели раньше — и что с ними стало к 2017-му.