«Вратарь-неваляшка» перекусил во время матча с «Арсеналом»: короткая история с печальным концом

Футбольный клуб «Саттон Юнайтед» из пятой по значимости английской лиги сотворил чудо — вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Но после матча с «Арсеналом» из премьер-лиги «Саттон Юнайтед» оказался в центре скандала. Накануне игры букмекерская контора принимала ставки, поест запасной вратарь «Саттона» Уэйн Шоу во время матча или нет. Ну, Шоу и перекусил.

46-летнего Уэйна Шоу в клубе называют «вратарем-неваляшкой». Шоу и сам говорит, что он, возможно, самый толстый вратарь в мире. Шоу почти не играл за свой клуб; он тренировал вратарей, прибирался на поле и сидел на всякий случай на скамейке запасных. И хотя Уэйн Шоу не участвовал в матче с «Лидсом», после победы над которым «Саттон» оказался в 1/8 финала Кубка Англии, именно он стал символом своего клуба.

Матч 1/8 финала 20 февраля «Саттон» проиграл «Арсеналу» со счетом 2:0. Уэйн Шоу снова не играл и сидел на скамейке запасных. Однако после игры в новостях опять показывали его.

Перед матчем малоизвестная букмекерская контора Sun Bets объявила, что принимает ставки восемь к одному, что Уэйн Шоу поест во время игры. И вратарь действительно перекусил. В трансляции показали, как он ест пирог с мясом и картошкой.

Уэйн Шоу ест тот самый пирог E7Comps

После этого Футбольная ассоциация Англии объявила, что проводит расследование инцидента. Впрочем, Уэйн Шоу и не отрицал, что знал про ставки. «Ребята сказали мне: „А ты слыхал про восемь к одному, что ты съешь пирог?“ Я такой: „Не в курсе, но я весь день не ел, так что, может, и перекушу“», — рассказал Шоу. По его словам, он хотел подшутить над букмекерами. Сам вратарь ставок не делал, хотя «несколько ребят и фанатов» это сделали.

Букмекерская контора заявила, что вынуждена была выплатить пятизначную сумму по ставкам на перекус вратаря «Саттона». Уэйну Шоу пришлось подать в отставку. «Я подавлен, — сказал тренер „Саттона“ Пол Досвел. — Я говорил с ним по телефону, и он плакал. Очень печальный конец очень хорошей истории». Уэйн Шоу поблагодарил свою команду и отметил: это был не просто пирог, а корниш пасти.