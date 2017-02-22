Группировка «Исламское государство» 20 февраля распространила сообщение о теракте, который совершил в Ираке человек по имени Абу Захария аль-Британи. В нем опознали британского подданного, который провел два года в американском лагере в Гуантанамо, а затем добился компенсации за пытки и жестокое обращение. Бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру пришлось объяснять, как это вышло.

Британский террорист взорвал заминированный автомобиль на иракской военной базе около Мосула. «Исламское государство» заявило о многочисленных жертвах и опубликовало фотографию террориста, по всей видимости, сделанную незадолго до взрыва. По этому снимку его удалось опознать — как выяснилось, Абу Захария аль-Британи раньше носил имена Рональд Фиддлер и Джамаль аль-Харит. Он родился в Манчестере в семье иммигрантов с Ямайки. Имя Джамаль аль-Харит он взял после того, как принял ислам.

Террорист два года провел в Гуантанамо. В 2001 году аль-Харит отправился в Пакистан и Афганистан, где сначала попал в плен к талибам — они решили, что он британский агент. Вскоре заключенных тюрьмы в Кандагаре, где он находился, освободили американские военные. Однако на свободе аль-Харит был недолго — в Кабуле его арестовали американцы по подозрению в причастности к терроризму. После ареста аль-Харита отправили в американский лагерь в Гуантанамо, откуда он вышел в 2004 году. Официальных обвинений ему не предъявили. Дэвид Бланкетт, занимавший в то время пост министра внутренних дел Великобритании, говорил: «Никто из тех, кто возвращается [из Гуантанамо], не будет представлять угрозу безопасности британцев».

Террорист получил компенсацию в миллион фунтов стерлингов. Вернувшись в Великобританию, аль-Харит заявил, что в Гуантанамо его били, лишали воды и еды, закрывали в одиночной камере и заставляли часами слушать рок-музыку. Ему удалось добиться компенсации от правительства Великобритании — на том основании, что в его допросах участвовали не только американцы, но и сотрудники британских спецслужб. Таблоид The Daily Mail утверждает, что аль-Харит за 220 тысяч фунтов купил квартиру с тремя спальнями в городе Стокпорт рядом с Манчестером, где и поселился с женой и детьми. Спустя 10 лет после освобождения из Гуантанамо, в 2014 году, аль-Харит отправился в Турцию, пересек границу с Сирией и вступил в ряды террористов «Исламского государства».

Бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру пришлось давать объяснения. Он подтвердил, что аль-Харита освободили из Гуантанамо по настоянию британского правительства. Вместе с тем Блэр заметил, что компенсацию террористу заплатили только в 2010 году — к тому времени на смену лейбористскому правительству Блэра пришел кабинет министров, сформированный консерваторами. По словам бывшего премьера, аль-Харита отпустили на свободу в результате кампании, в которой участвовали депутаты парламента и средства массовой информации, включая газету The Daily Mail, которая теперь предъявляет Блэру претензии.

Великобритания заплатила 20 миллионов фунтов бывшим заключенным из Гуантанамо. Как сообщает газета The Daily Telegraph, компенсации получили 16 британских подданных. Бывший министр внутренних дел Дэвид Бланкетт предложил проверить, на какие цели в итоге были потрачены эти деньги.