Вице-президентом Азербайджана стала жена президента. Кто она такая?

21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на пост вице-президента свою жену Мехрибан Алиеву. По словам президента, она и так уже долгие годы играет значительную роль в жизни страны, а также занимает пост замглавы правящей партии Азербайджана. «Медуза» рассказывает, кто такая Мехрибан Алиева.

Мехрибан Алиевой 52 года, она на три года младше своего мужа, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мехрибан выросла в Баку, она происходит из известной семьи: ее мать возглавляла институт востоковедения Азербайджана, а отец руководил национальной академией образования. В 1980-х Мехрибан (тогда еще Пашаева) поехала учиться в Москву в медицинский университет имени Сеченова. В то же время в столице СССР жил и учился Ильхам Алиев; в 1983 году пара сыграла свадьбу.

После прихода к власти в независимом Азербайджане Гейдара Алиева (отца нынешнего президента) в 1993 году Ильхам и Мехрибан обосновались в Баку. Ильхам занимался бизнесом как один из топ-менеджеров государственной нефтяной компании, Мехрибан основала благотворительный фонд «Друзья культуры Азербайджана», издавала журналы и воспитывала детей, а с 2002-го была президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

В 2004 году, вскоре после избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана, Мехрибан основала фонд имени Гейдара Алиева, который занимается гуманитарными и образовательными проектами как в Азербайджане, так и в других странах. У Мехрибан Алиевой множество почетных титулов: она посол доброй воли ЮНЕСКО, ООН и других организаций, офицер французского ордена Почетного легиона, обладательница ордена «За заслуги перед Астраханской областью» и многих других наград. С 2005 года она начала политическую карьеру и избралась в местный парламент (последний раз Мехрибан переизбиралась в 2015-м),

Папа римский Франциск с Ильхамом и Мехрибан Алиевыми, Ватикан, март 2015 года Фото: Max Rossi / Reuters / EPA / LETA

У Алиевых две дочери и один сын. Одна из дочерей, старшая Лейла, замужем за певцом Эмином Агаларовым, сыном владельца Crocus Group Араза Агаларова. Семью Алиевых неоднократно обвиняли в масштабной коррупции; дочерям Мехрибан и Ильхама посвящена значительная часть «панамского архива» — документов, касающихся регистрации офшоров на Панамских островах. Как утверждают журналисты Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочерям Лейле и Арзу принадлежат через офшорные схемы до 70% всей прибыли от золотодобывающих предприятий страны. В 2010 году The Washington Post писала, что сын Мехрибан Алиевой Гейдар, которому в то время было 11 лет, стал владельцем девяти особняков в Дубае.

Должность вице-президента в Азербайджане появилась полгода назад. В сентябре 2016-го в стране прошел конституционный референдум, по итогам которого в основной документ внесли 29 поправок. Помимо увеличения президентского срока с 5 до 7 лет и права для главы государства распускать парламент, по итогам референдума была учреждена должность первого вице-президента.

Важная деталь: согласно поправкам, в случае ухода президента в отставку полномочия главы государства передаются первому вице-президенту, а не премьеру, как раньше: если Ильхам Алиев оставит свой пост, его сменит супруга. Поправки одобрили более 90% проголосовавших; местные провластные политики говорят, что не ожидали назначения на пост первого вице-президента кого-либо еще, кроме Мехрибан Алиевой.