Почему надо смотреть «Тони Эрдманна» Марен Аде? Антон Долин рассказывает о европейском номинанте на «Оскар»

В российский прокат 23 февраля выходит картина немки Марен Аде «Тони Эрдманн» — сенсация европейского кинематографа 2016 года и номинант на премию «Оскар». Премьера фильма состоялась на фестивале в Каннах, где «Тони Эрдманн» получил приз Международной федерации кинопрессы. Почему фильм Аде надо смотреть, объясняет кинокритик Антон Долин.

О чем фильм?

Это история молодой и успешной деловой женщины, работающей в международной корпорации вдали от дома, в Бухаресте. К ней на день рождения приезжает в гости одинокий отец-пенсионер. Как на беду, папа обожает розыгрыши и дурацкие шутки. Теперь все планы дочки разрушены: назойливый отец срывает деловые переговоры, вламывается в офис и всячески вмешивается в ее жизнь. Но это — лишь сюжет. На самом деле, «Тони Эрдманн» — картина о нашей подчиненности социальным ритуалам, которые защищают от агрессии окружающего мира, но не позволяют хотя бы иногда чувствовать себя свободными. Тем более, счастливыми. Если совсем серьезно, то «Тони Эрдманн» — фильм о страхе смерти и его преодолении.

Кто такой Тони Эрдманн? Главный герой?

Нет. Героев зовут Винфрид и Инес. Тони Эрдманн — это маска, придуманный гротескный персонаж, в которого Винфрид переодевается, когда хочет над кем-то подшутить. По сути, Тони Эрдманн — это парик, вставные кривые зубы и (иногда) дурацкий акцент.

Фото: «Русский Репортаж»

А почему его обсуждают?

Фильм стал сенсацией Каннского фестиваля, где вызывал взрывы хохота и овации на каждом сеансе. Практически никто не сомневался, что он завоюет «Золотую пальмовую ветвь» (или хотя бы Гран-при). Но основное жюри рассудило иначе: «Тони Эрдманн» не получил ничего, если не считать приза жюри кинопрессы ФИПРЕССИ. Критики продолжают продвигать картину до сих пор, она возглавляет абсолютное большинство авторитетных списков «лучшего за 2016-й». В декабре Европейская Киноакадемия присудила «Тони Эрдманну» пять наград в важнейших категориях: лучший фильм, режиссура, сценарий (все — Марен Аде), актер (Петер Симонишек) и актриса (Сандра Хюллер). «Тони Эрдманн» номинировался на «Золотой глобус», но проиграл триллеру Пола Верховена «Она». Теперь он выдвигается на «Оскар», на который «Она» не претендует; победа весьма вероятна.

Кто такая эта Марен Аде?

Ей только что исполнилось сорок лет, живет в Берлине с мужем и детьми. Ее дебют «Лес для деревьев» получил в 2005-м награду на фестивале Sundance, «Страсть не знает преград» — два «Серебряных медведя» на Берлинале в 2009-м. «Тони Эрдманн» — ее третья картина. Считается, что Марен Аде принадлежит к «берлинской школе», последнему на сегодняшний день влиятельному направлению в немецком кино.

Это правда комедия? Смешная хоть?

Не вполне комедия. Все-таки «Тони Эрдманн» — не жанровый мейнстримный фильм, а авторский. Некоторые обстоятельства жизни героев, безусловно, трагичны. Тем не менее, мягкий парадоксальный юмор присущ практически каждому эпизоду, а некоторые из них — истерически смешные. Однако если вам хочется просто расслабиться и посмеяться, вероятно, это не самый подходящий вариант.

То есть, весь фильм разговаривают? А экшн где?

Нет, не только разговаривают. Например, здесь есть один потрясающий музыкальный номер (я смотрел фильм трижды, каждый раз после него зал аплодирует). Есть, возможно, лучшая обнаженная сцена в новейшей истории кинематографа. Причем не эротическая. Эротическая тоже имеется, и она как раз очень смешная.

Фото: «Русский Репортаж»

Неужели всем подряд нравится? Это настораживает

Разумеется, не всем. «Тони Эрдманна» любят обвинять в затянутости — фильм, в самом деле, длится долго (162 минуты). Однако это осознанно выбранная стратегия Аде, а вовсе не ее недостаток как сценариста или режиссера. Кульминационные сцены трогают так сильно потому, что мы постепенно знакомимся с персонажами, учимся испытывать не только раздражение, но понимать их и сочувствовать. Правда, получается не у всех. Многих настолько бесит папа-шутник, что чувство дискомфорта они переносят на фильм.

При чем тут Румыния? Фильм же вроде немецкий

Бухарест как место действия выбран, конечно же, не случайно. Во-первых, Марен Аде уже не в первом фильме исследует национальный характер современного немца, помещая его в чужую среду (герои предыдущей картины отдыхали на Сардинии). Во-вторых, Аде восхищается румынской новой волной — сенсацией европейского кино последнего десятилетия — и рассматривает «Тони Эрдманна» как дань почтения двум лидерам этого движения, Кристи Пуйю и Корнелиу Порумбою.

В смысле, румынское кино тоже нужно смотреть?

Если вам понравится «Тони Эрдманн», значит, вы готовы получить удовольствие от румынских фильмов. Начните хотя бы со «Смерти господина Лазареску» Пуйю, а дальше не сможете оторваться.

Кого взять с собой в кино?

Любителей современного европейского кино, поклонников немецкого кинематографа, переживающего в последние десятилетия не самые светлые времена. Людей с хорошим чувством юмора. Офисных рабов и рабынь, которым осточертел корпоративный мир. А в идеале — родителей. Или взрослых детей, если они у вас есть.