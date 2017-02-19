За что мы любим «Реальную любовь» И почему так ждем ее 10-минутное продолжение

Выходные скоро закончатся, но есть и хорошие новости. Фильм «Реальная любовь» (2003) возвращается! Вторая часть лучшего в мире киноальманаха выйдет уже 24 марта — но не в кинотеатрах, а на канале «Би-Би-Си», в рамках благотворительной акции Red Nose Day. Длиться будет всего 10 минут, но успеет рассказать, как сложились судьбы героев Киры Найтли, Лиама Нисона, Билла Найи, Хью Гранта, Колина Ферта, Роуэна Аткинсона и Эндрю Линкольна (возможно и Эммы Томпсон, но это еще не точно). Самое время вспомнить, за что мы любим первую «Реальную любовь». В гифках.

За дельные жизненные советы

«Реальная любовь» — сборник познавательных историй для одиноких сердец. За 136 минут (кстати, немыслимый для комедии хронометраж) фильм умудряется дать совет на любой случай жизни — начиная с правил конспирации при измене и заканчивая инструкцией, как красиво и с юмором похоронить жену.

Порой кажется, что такие советы мог бы придумывать Григорий Остер, пиши он сценарии для романтических комедий. Используйте слайды для эффективных презентаций. Ищите ответы на самые сложные вопросы в самых простых фильмах. Когда не получается изменить взгляд на жизнь, то действуйте как Колин «Бог Секса» — меняйте вид на жительство. Если вы музыкант, давайте интервью строго под кайфом. А если друг жениха, тайком пригласите в церковь целый оркестр и попросите его сыграть песню The Beatles. Впрочем, возможно, это плохая идея.

За компромат на звезд

Вот тот стеснительный дублер звезд в эротических сценах — это Мартин Фримен, будущий Джон Ватсон, Бильбо Бэггинс и Лестер из «Фарго». Вон та домохозяйка, выбирающая (подарок) между куклой-трансвеститом и куклой-доминатрикс, — это Эмма Томпсон, обладательница «Оскара» не только как актриса, но и сценарист. Вон тот мужчина, который жалуется на жизнь по телефону, — будущий великий переговорщик из «Заложницы» Лиам Нисон. Вон тот романтик, мечтающий о жене друга, — Эндрю Линкольн. И за это он ответит в первом сезоне «Ходячих мертвецов»! А вон тот премьер-министр, произносящий шекспировский монолог про ноги Бэкхема и родину Гарри Поттера, — Хью Грант. Впрочем, он всегда такой.

За «крутую Британию»

В Америке рейтинги фильма куда ниже, чем в Великобритании, и это неспроста. Джеймс Бонд может сколько угодно бряцать оружием, но настоящий пример патриотического кино — лента вроде «Реальной любви». Эта комедия куда более политизирована, чем принято думать. Например, знаменитая сцена, в которой герой Хью Гранта дает отпор американскому президенту в исполнении Билли Боба Торнтона, отражает тогдашние настроения очень многих британцев. И эпизод, в котором он обещает прислать спецназ к бывшему парню своей помощницы, — отдельный повод для гордости. Кстати, надо разобраться, не обязан ли канадский премьер-министр Джастин Трюдо своими высокими рейтингами именно герою Хью Гранта!

Но что по-настоящему важно, так это то, что фильм создает подлинное ощущение народного единства: глава правительства здесь оказывается таким же влюбчивым простаком, как и все мы; знаменитости шутят над собой; погоня за счастьем уравнивает и связывает абсолютно всех; за кадром звучат национальные шлягеры, а от количества звезд афиша трещит по швам. Лучшего примера культурной soft power («мягкой силы») и не придумать. Но повторить его так же тяжело, как и быстро научиться играть в футбол: см. участь российских «Елок».

За семейную терапию и дух Рождества

На свете полно праздничных комедий для детей, родителей, а также для детей и родителей, — но очень мало комедий, которые понравятся еще и тем, кому около 20-30. «Реальная любовь» создает новогоднее настроение у всех поколений сразу. Кажется, любой зритель здесь сможет найти интересный для себя микросюжет — и фанаты «Дневников Бриджит Джонс», и ценители «Американского пирога».

Герои постарше дают уроки семейной жизни. Герои помоложе ищут сексуальных приключений и находят — правда, за кадром. А самый юный персонаж учит сверстников не бояться совершать подвиги во имя любви. Подвиги — вообще любимое занятие местных, например, португальская горничная прыгает в пруд за рукописью любимого британского писателя (спустя 13 лет этот сюжет нечаянно повторит Джим Джармуш). А еще Билл Найи поет великую песню!

И вот за этого пацана