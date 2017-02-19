истории

Крым во время войны Фотографии фронтового репортера Валерия Фаминского. Впервые на «Медузе»

Meduza
10:27, 19 февраля 2017

Осенью 2016 года украинский фотограф Артур Бондарь, увидев объявление на сайте «Авито», купил архив Валерия Фаминского — военного фотографа, который в качестве фронтового репортера снимал происходившее на фронтах Второй мировой войны с конца 1943 года по май 1945 года. Сейчас Бондарь готовит к изданию книгу с этими фотографиями. «Медуза» публикует ранее не обнародованную серию фотографий Фаминского, которые он сделал в Крыму весной 1944 года.

Художник Военно-медицинского музея Н. Г. Яковлев во время передислокации. 4-й Украинский Фронт, южный берег Сиваша, 15 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Разбитая немецкая техника на Херсонесском аэродроме, 13 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Орудия 35-й батареи, подорванные советскими войсками перед эвакуацией Севастополя в 1942 году
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Молочная ферма в районе Севастополя. Здесь были развернуты медицинские учреждения во время обороны города
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Тела убитых и раненых немцев и румын на берегу Черного моря в районе бухты Козачей под Севастополем, май 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
«Ушаты», на которых пытались уплыть немецкие солдаты, на побережье Черного моря в районе Херсонесского аэродрома
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Разбитая немецкая техника у входа в подземный госпиталь на Херсонесском аэродроме
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Панорама бухты Козачей, 13 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Лошади, расстрелянные немцами во время отступления в мае 1944 года.
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Немецкое кладбище на берегу бухты Козачей
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Эвакуация раненых с фронта на Большую землю. 4-й Украинский Фронт, Южный берег Сиваша, апрель 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Раненые в ожидании эвакуации у пункта медицинской помощи в районе Безымянной (Федюкины высоты), 9 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Эвакуация раненых самолетами через Сиваш, 15 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Панорама пункта медицинской помощи в районе Федюкиных высот. Слева — раненые в укрытии; справа — блиндаж санитарной роты. 9 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Старший лейтенант медицинской службы Абрам Шейфер оперирует раненого полкового врача Г. А. Пхакадзе в расположении 73-й мотострелковой бригады 77-й стрелковой дивизии, 22 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Врачи Столярова и Назарова и ефрейтор Шака читают на ампуле с кровью письмо донора Шемякиной, село Шули, апрель 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Раненый сержант Гончаренко прощается с раненым Пузановым, отправляющимся в госпиталь, 9 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Полевой госпиталь в мечети Ханского дворца в Бахчисарае. Капитан Александр Коротков регистрирует прибывшего раненого под Севастополем рядового Гини Саникидзе, 21 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Южная бухта Севастополя с Корабельной стороны. Справа — вход в штольню, где размещался полевой госпиталь. 13 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Брошенная немецкая техника в районе Артиллерийской бухты в Севастополе, 12 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Полевой госпиталь в Крыму, 1944 год
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Раненые Татарчук и Литвинов в эвакоотделении, село Ай-Тодор, 22 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Главный хирург 4-го Украинского фронта профессор Добычин осматривает раненого Чуян, поселок Шули, 28 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Пищеблок пункта медпомощи 1376 стрелкового полка в селе Верхний Чергунь, 25 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Полевой госпиталь в мечети Ханского дворца в Бахчисарае. Въезд во дворец. Вид из окна мечети. 21 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Бахчисарай, апрель 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Эвакуационный госпиталь 1091 на станции Партизаны близ села Шули, 6 апреля 1944 года 
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Переливание крови старшине Жуженову, село Ай-Тодор, 22 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
1) 4-й Украинский фронт, 51-я Армия. 216 СД. 9 мая 1944 г. ПМП 665 стр. полка в 2-х км. южнее высоты 125,7 (Федюкины высоты) Санинструктор ведет раненого на погрузку (в ПМП 1372 стр. полкав селении Верхний Чергунь).2) Апреля 1944 г. 51-я армия Сев. берег Сиваша. Подземный медсанбат — 1423) 4-й Украинский фронт, Приморская армия 4-го Украинского Фронта, МСБ-73, 77 сд. Санитар Умбат Искандеров и раненый Ф.Д. Оберемок.
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Пищеблок 142-й мотострелковой бригады восточнее селения Шули. Справа — столовая для офицерского состава. Слева — кухня, наверху — столовая для рядового и сержантского состава. 8 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Около перевязочной 308-й мотострелковой бригады в поселке Шули, 28 апреля 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Инкерманские штольни в Сапун-Горе. Здесь размещались строевые и санитарные части советской армии во время обороны Севастополя в 1942 году.
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Красный уголок в палатке медсанбата 40-й дивизии в Крыму, 1944 год
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря
Группа работников 142-й мотострелковой бригады у машины комбата, 8 мая 1944 года
Фото: Валерий Фаминский / частная коллекция Артура Бондаря

Артур Бондарь проводит краудфандинговую кампанию, чтобы издать книгу фотографий Валерия Фаминского

Артур Бондарь проводит краудфандинговую кампанию, чтобы издать книгу фотографий Валерия Фаминского