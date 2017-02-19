Крым во время войны Фотографии фронтового репортера Валерия Фаминского. Впервые на «Медузе»

Осенью 2016 года украинский фотограф Артур Бондарь, увидев объявление на сайте «Авито», купил архив Валерия Фаминского — военного фотографа, который в качестве фронтового репортера снимал происходившее на фронтах Второй мировой войны с конца 1943 года по май 1945 года. Сейчас Бондарь готовит к изданию книгу с этими фотографиями. «Медуза» публикует ранее не обнародованную серию фотографий Фаминского, которые он сделал в Крыму весной 1944 года.