В Подольске после тренировки умер 14-летний хоккеист Мать ребенка рассказала о драке в раздевалке

В Подольске 11 февраля умер 14-летний хоккеист Илья Солнышкин, воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Витязь». По официальной версии, причиной смерти стала ОРВИ и отек легких. Мать ребенка рассказала, что ее сына дважды ударил в раздевалке другой хоккеист. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тренер погибшего мальчика временно отстранен от работы.

Илья Солнышкин умер после тренировки в ледовом дворце «Витязь». В раздевалке ему стало плохо, он потерял сознание. Дежурные врачи на арене и «скорая помощь» пытались провести реанимацию, но не сумели спасти жизнь ребенку. В связи со смертью мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следствие называет причиной смерти ребенка ОРВИ и отек легких. В заявлении СК говорится, что внешних повреждений на теле хоккеиста не обнаружено. В том же заявлении отмечается, что у мальчика раньше не было сложностей со здоровьем. Хоккеем он занимался с пяти лет.

Выводы СК поддержала администрация спортивной школы. «Повреждений внутренних органов, посттравматических нарушений тканей у погибшего не обнаружено. Смерть наступила от отека легких; имеется подозрение на вирусное поражение легочной ткани и воспаление сердечной мышцы (миокардит)», — говорится в официальном заявлении «Витязя».

Хоккеист вышел на тренировку после болезни. В интервью «Советскому спорту» мать ребенка Наталья Солнышкина рассказала, что ее сын заболел 17 января, а после выздоровления возобновил занятия в спортивной школе. В заявлении «Витязя» при этом говорится, что хоккеист пропустил занятия с 31 января по 9 февраля. По утверждению администрации школы, ни о какой болезни родители тренеру не сообщали, хотя обязаны были сделать это: они объяснили отсутствие ребенка на тренировках семейными обстоятельствами.

В раздевалке произошла драка. Наталья Солнышкина рассказала со ссылкой на одного из очевидцев, что хоккеист Иван Чурюканов нанес ее сыну два удара в область живота и ребер. По словам Солнышкиной, Чурюканов постоянно бил детей, но они не рассказывали об этом родителям. Кроме того, он заставлял других хоккеистов курить электронные сигареты и якобы «не любил питерских». Семья Солнышкиных раньше жила в Петербурге, и до переезда Илья занимался в детско-юношеской школе СКА.

Тренер детской команды «Витязя» Вячеслав Курочкин во время драки не был в раздевалке вместе с хоккеистами. В интервью «Спорт-Экспрессу» он отметил, что «версии непонятные». «Вроде бы дрались-боролись, кто-то кого-то толкнул. В основном, все так: Илья пошел на Станислава Ярового, их разнял Иван Чурюканов. Вроде бы, Илье стало плохо, он оперся на скамейку, а потом упал», — рассказал тренер. После смерти хоккеиста Курочкин был временно отстранен от работы.

Год назад умер другой воспитанник тренера Курочкина. Восьмилетний мальчик погиб по окончании тренировки на катке в одном из торговых центров. В шею ребенку — именно в то место, где нет защитной экипировки, — случайно попала шайба, брошенная другим хоккеистом. Вины тренера в случившемся полиция не обнаружила.