Библиографа РНБ грозят уволить за неправильно сданный ключ (и за то, что ударил дверь ногой)

Одному из самых известных сотрудников Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, критику и публицисту Никите Елисееву грозит дисциплинарное взыскание — или даже увольнение — за то, что он неправильно сдал ключи и ударил ногой дверь замдиректора РНБ Елены Тихоновой. Для начала Елисеева заставили написать объяснительную. Ранее из библиотеки была уволена главный библиограф Татьяна Шумилова — после того, как она раскритиковала план по объединению РНБ с Российской государственной библиотекой в Москве. Елисеев выступал в поддержку Шумиловой. «Медуза» разобралась в этой истории.

15 февраля библиографу Никите Елисееву вручили уведомление о том, что он нарушил правила внутреннего распорядка РНБ. В документе, подписанном генеральным директором библиотеки Александром Вислым, говорилось, что Елисеев нарушил порядок сдачи ключей «в системе ключевого хозяйства», а также ударил ногой дверь в кабинет замдиректора Елены Тихоновой. Из текста уведомления следует, что факты нарушений подтверждены свидетелями и зафиксированы камерами видеонаблюдения. Елисеева попросили предоставить письменное объяснение своим поступкам.

16 февраля Елисеев написал объяснительную, но о дальнейшей ее судьбе пока ничего не знает. «Неважно будет мне выговор или меня уволят — сам факт письменных объяснений ведущего библиографа и не последней скотины в русской культуре по поводу того, как он сдавал ключи и как он пинал какую-то дверь, выглядят странным», — заявил Елисеев «Медузе».

Елена Тихонова назвала Елисеева «трусом, хамом и несдержанным человеком». Тихонова заявила, что она была свидетельницей того, как Елисеев стукнул ногой дверь ее кабинета. Она отвергла любые связи между увольнением главного библиографа РНБ Шумиловой и возможным дисциплинарным взысканием к Елисееву. Замдиректора подчеркнула, что у них в библиотеке — «производство, которое требует внимательности», и сравнила библиографов с машинистами поезда, которые не могут в середине рабочего дня выйти из состава, потому что им нужно в поликлинику.

Сотрудник РНБ Никита Елисеев Фото: Елена Мулина / Интерпресс / ТАСС

7 февраля из РНБ уволили главного библиографа Татьяну Шумилову. Официальная причина ее увольнения — «отсутствие на рабочем месте более четырех часов», неофициальная — публичная критика плана слияния РНБ с Российской государственной библиотекой. Письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой объединить две крупнейшие в стране библиотеки в январе 2017 было направлено их директорами. Шумилова в рабочее время была на пресс-конференции, где обсуждалось слияние двух библиотек и выступила там с критикой слияния.

Елисеев подписал письмо в защиту Татьяны Шумиловой. Он также говорит, что рассказал об ее увольнении всем своим знакомым журналистам. «По-видимому, об этом стало известно [руководству], и в один непрекрасный день, после того, как на меня был найден «материал», мне и вручили то самое уведомление», — предположил в разговоре с «Медузой» Елисеев. — Никакому начальнику, который ответственен не перед культурой, не перед страной, не перед своими сотрудниками, а только перед вышестоящим начальством — совершенно не нужно иметь в рядах своего полка критиканов».