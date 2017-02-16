Planet Labs запустила в космос сотню крошечных спутников, чтобы круглосуточно снимать всю поверхность Земли. Почему это важно?

14 февраля индийская ракета PSLV вывела на орбиту Земли рекордные 104 спутника (предыдущий рекорд — 37 за раз). 88 из них — совсем небольшие спутники Dove компании Planet Labs, которая пытается обеспечить ежедневное наблюдение за всей поверхностью Земли. «Медуза» рассказывает, чем занимается Planet Labs — и почему это важно.

Planet Labs основали бывшие ученые NASA. Компания была создана в 2010 году Крисом Бошузеном, Уиллом Маршаллом и Робби Шинглером, бывшими сотрудниками NASA. Все они познакомились в начале нулевых на одной из конференций для молодых ученых, интересующихся космосом, и впоследствии не раз работали вместе над разными научными проектами (а также по собственной инициативе готовили документы для Евросоюза о правилах освоения космоса).

«Мы инженеры и физики, которые пережили десятилетнее путешествие в мир правил, экономики, законов, политики и бюрократии — и в какой-то степени поняли, почему освоение космоса идет так медленно», — рассказывает Бошузен. В NASA Бошузен и Маршалл работали над проектом PhoneSat — небольшим спутником, которым можно управлять с мобильного телефона. Именно тогда они и сообразили, что компактные спутники — перспективное направление.

This is what it looks like when 88 cubesats deploy from the side of a rocket. Fly free, little Doves! Thanks to ISRO - Indian Space Research Organisation for capturing this incredible footage! Опубликовано Planet 15 февраля 2017 г.

Спутники Planet Labs фотографируют Землю. Каждый день. Основная идея компании — разработать сервис, который за абонентскую плату позволяет посмотреть, как выглядит прямо сейчас любой участок Земли. В отличие от карт Google, данные будут обновляться ежедневно и позволят практически в прямом эфире следить, как и что меняется на интересующем клиента участке планеты.

Снимки достаточно детализированы: они позволяют увидеть даже отдельные деревья — но людей на них разобрать невозможно; таким образом, считают ученые, тайна личной жизни нарушаться не будет, и использовать сервис для слежки не получится.

Среди клиентов Planet Labs — компания Google, которая решила отказаться от собственного бизнеса по фотографированию Земли. При этом Google продала свою дочернюю фирму Terra Bella (занималась съемками с орбиты и анализом фотографий) ученым из Planet Labs.

Фото: Planet Labs Inc.

Спутники Doves могут следить за всеми континентами. Doves — это небольшие цилиндрические аппараты с камерой и солнечными батареями, которые можно выводить на орбиту сразу десятками. Planet Labs, в отличие от других компаний на рынке спутниковых снимков, строят все свои космические аппараты самостоятельно. После нынешнего рекордного запуска 88 аппаратов всего на орбите у них уже около полутора сотен спутников. Planet Labs, утверждается в блоге компании, теперь сможет ежедневно делать снимки всей поверхности планеты.

Вместе с Doves будут работать семь купленных у Google спутников, способных на более детальную съемку; мини-спутники Planet Labs будут выступать для них наводчиками. Помимо этого компания купила значительное количество старых снимков Земли, чтобы предоставить к ним доступ своим клиентам — так можно будет следить, как менялся тот или иной участок планеты.

Сан-Франциско, 11 февраля 2017 Фото: Planet Labs Inc.

Planet Labs помогут увидеть Землю иначе. Есть несколько проектов, которые позволяют за не очень большую абонентскую плату следить за теми или иными участками планеты, но все они работают по запросу, при этом не мониторят всю планету сразу. Planet Labs будет предоставлять доступ ко всей планете и смотреть, что происходит с ней каждый день. Эти технологии в первую очередь помогут сельскому хозяйству: можно будет отслеживать состояние полей, следить за вырубкой лесов, уровнем воды в водоемах, причем делать это не вручную, а с помощью автоматического анализа данных.

Другие сферы применения: устранение последствий стихийных бедствий (они видны на ежедневных снимках планеты), журналистика (Planet Labs снимала из космоса процесс ликвидации лагеря беженцев в Кале и ситуацию на турецко-сирийской границе); клиентами компании, конечно, станут и оборонные ведомства многих стран.