Facebook уже несколько лет делает ставку на видео. Компания наращивает объем роликов в лентах пользователей и нанимает людей, которые могут двигать это направление. К февралю 2017 года наконец стало понятно, насколько амбициозны планы компании, — она хочет заменить собой телевизор.

Автоплей

В 2014 году Марк Цукерберг заявил инвесторам, что видео — «большой приоритет» Facebook. К тому моменту соцсеть уже ввела автозапуск видео в ленте новостей, а также статистику просмотров и видеорекламу. И Цукерберг угадал с направлением: с января 2014-го по январь 2015 года количество видео, публикуемых пользователями в фейсбуке, выросло на 75 процентов (а внутри США — на 94 процента).

Автозапуск — самая раздражающая и при этом самая работающая функция, связанная с видео. Пользователь просто листает ленту, а ролик, оказавшийся на экране, начинает играть сам. Зачастую первых нескольких секунд достаточно, чтобы заинтересоваться и досмотреть видео до конца. А там фейсбук подсовывает и другие.

В феврале 2017-го Facebook решила пойти еще дальше: теперь в мобильных приложениях видео будут запускаться со звуком (если в самом телефоне при этом не включен беззвучный режим). И в этом есть смысл: сейчас видео запускаются без звука, и 85 процентов пользователей их такими и смотрит. При желании автоматический запуск звука можно будет отключить.

Телевизоры

Свои телевизоры Facebook пока не производит (хватило провала фейсбукотелефона), но в существующие очень стремится попасть. В октябре 2016 года фейсбук научился отправлять видео на ближайшие телевизоры с приставками Apple TV или Chromecast.

Теперь у видеораздела соцсети появились самостоятельные приложения для Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV, а в будущем планируются версии и под другие платформы.

Оригинальный контент

В июне 2016 года Facebook взяла на работу Рики Ван Вина, сооснователя развлекательного сайта CollegeHumor. Его должность называется «глава глобальной креативной стратегии». В феврале 2017-го в компанию пришла Мина Лефивре, до этого — топ-менеджер MTV. В конце января стало известно о назначении Тамары Хривнак, бывшего директора по музыкальным партнерствам в YouTube и Google Play.

Все эти назначения должны помочь соцсети делать профессиональный видеоконтент. Ван Вин уже начал переговоры с телекомпаниями и производителями видео по поводу эксклюзивного выхода в фейсбуке шоу телевизионного уровня.

Facebook также ведет переговоры с музыкальными лейблами и правообладателями — компания хочет, чтобы пользователи могли добавлять музыку к своим роликам, не нарушая при этом авторских прав. Не исключено, что в будущем соцсеть захочет, чтобы музыканты выпускали свои клипы у нее, а не на YouTube.

Прямые трансляции

Еще одна важная часть видеораздела Facebook — прямые трансляции. В апреле 2016 года издание Buzzfeed натягивало на арбуз резиновые кольца, транслируя происходящее в фейсбук. За этим в прямом эфире наблюдали 800 тысяч человек, а всего видео посмотрели 11 миллионов раз.

Watch us explode this watermelon one rubber band at a time! Опубликовано BuzzFeed 8 апреля 2016 г.

Видео про арбуз было рекордсменом фейсбука, пока 37-летняя Кандис Пэйн не устроила трансляцию в маске Чубакки. Видео с хохочущей женщиной, сидящей в машине, посмотрели больше 160 миллионов раз.

Случай простой американки Пэйн — исключение из правил, много просмотров набирают, как правило, трансляции знаменитостей и СМИ. И Facebook платит им за это огромные деньги: популярным пользователям (в том числе тем, которые раскрутились в YouTube или Vine) она выделила 2,2 миллиона долларов, писала в 2016 году The Wall Street Journal. Еще почти 50 миллионов компания заплатила звездам и медиакомпаниям, таким как Buzzfeed.

В начале 2017-го Recode писал, что продлять это партнерство с медиа Facebook не собирается. Зато соцсеть пробует другие форматы: например, трансляции чемпионата Мексики по футболу и чемпионата по компьютерной игре Heroes of the Dorm от Blizzard.

Announcing Heroes of the Dorm 2017 Heroes of the Storm

Реклама в видео

Причина, по которой Facebook пытается забраться в телевизоры, прозаична — деньги. Рынок телевизионной рекламы только в США оценивается в 70 миллиардов долларов.

Ставка сделана на длинные видео: компания уже начала тестировать формат видеорекламы, которая показывается через 20 секунд после начала просмотра или позже (видео для этого формата должны быть не короче полутора минут). Одновременно Facebook решил повысить приоритет показа длинных видео.

Вместе с этим соцсеть активно пытается привлечь рекламодателей, которые покупают рекламу на ТВ. Для них компания создала специальный инструмент для размещения объявлений, а также заказала исследование Nielsen: оно показало, что у фейсбука есть дополнительные пять процентов зрителей, которых нет у телевидения.

Правда, с собственными измерениями у Facebook не задалось: в сентябре 2016 года компания признала, что по ошибке сильно завышала показатели просмотров трансляций. В 2017-м выяснилось, насколько сильно: Nielsen рассказал, что после корректировки методики анализа аудитории в октябре количество посчитанных просмотров упало на 94 процента — с почти 10 миллиардов до полумиллиарда (данных по отдельным видео нет). Похоже, до победы над YouTube и телевидением еще далеко.