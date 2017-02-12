истории
«Лев». Фрагмент фильма на «Медузе» Героиня Николь Кидман — о решении взять приемных детей
Meduza
08:51, 12 февраля 2017
В России 16 февраля выходит фильм Гарта Дэвиса «Лев», у которого сразу шесть номинаций на Оскар-2017 (включая номинацию за лучший фильм). «Лев» рассказывает про судьбу мальчика из индийских трущоб Сару, который потерялся в пятилетнем возрасте, но смог найти новую семью в Австралии. Через 25 лет Сару с помощью Google Earth нашел родной дом и встретился с матерью. «Медуза» представляет фрагмент фильма.
В «Льве» Сару (его играет Дев Патель) был усыновлен семьей Бриерли из Австралии. В этом фрагменте Сару разговаривает с мачехой Сью (Николь Кидман) о том, что побудило ее взять приемных детей, — и выясняет, что за этим кроется желание сделать мир лучше.