Сотрудники NASA сконструировали компьютер, который способен работать на поверхности Венеры — с учетом огромного давления и экстремальной температуры; причем без всякой защиты. При благоприятном сценарии следующий аппарат к соседней планете NASA отправит уже в 2023 году.

Венера — ближайшая к Земле планета, однако более далекому Марсу достается куда больше внимания. Венеру активно исследовал СССР, но последняя успешная посадка на ее поверхность произошла в 1981 году: аппарат «Венера-14» исследовал грунт и прислал панорамную фотографию поверхности.

Проблема с посадкой на Венеру связана с атмосферой планеты. На поверхности — огромное давление, в 90 раз превышающее земное, а температура достигает 470 градусов. В таких условиях даже специально подготовленные земные аппараты могут проработать недолго: та же «Венера-14» протянула 57 минут (хотя ученые рассчитывали на 32), рекорд же установила ее предшественница «Венера-13» — 127 минут.

Цветное панорамное изображение поверхности Венеры, переданное с борта «Венеры-14». Видны элементы конструкции спускаемого аппарата, внизу — край посадочного устройства, на котором надпись «СССР», в центре — крышка иллюминатора. 5 марта 1982 года Фото: ТАСС

Одна из наиболее уязвимых частей спускаемого аппарата — компьютер. В условиях атмосферы Венеры кремниевые полупроводники, основа почти всех компьютеров, теряют свои свойства и превращаются в проводники. Из-за этого в спускаемых аппаратах электронику приходилось прятать в громоздкие герметичные капсулы — или придумывать системы охлаждения.

Есть и альтернатива — полупроводники на карбиде кремния, которые способны выдерживать очень высокую температуру и напряжение. Сотрудники исследовательского центра Гленна, подразделения NASA, проверили, как такой компьютер будет чувствовать себя на поверхности Венеры. Результаты очень хорошие.

При создании простейшей микросхемы сотрудникам центра пришлось также изобрести устойчивые , которые не будут разрушаться при высокой температуре. Собранный «компьютер» (на деле — простой генератор сигналов) поместили в специальный тестовый стенд , который симулирует условия атмосферы Венеры.

Схема проработала в GEER бесперебойно 521 час — почти 22 суток. Без защиты и охлаждения.

Снимки микросхемы до тестов в условиях атмосферы Венеры — и после Фото: AIP Advances

Gizmodo отмечает, что в испытанной микросхеме было всего 24 транзистора — словно это компьютер из начала 1970-х. Тем не менее, исследователи уже работают над схемой со 100 транзисторами, да и для покорения Венеры их потребуется не очень много.

NASA думает над тем, чтобы запустить миссию к Венере в 2023 году. В рамках миссии, если она состоится, будут отправлены два аппарата: один останется на орбите, а другой спустится на поверхность. Одним из ключевых препятствий для миссии в агентстве год назад называли отсутствие электроники, способной работать при высокой температуре. Теперь она есть. Осталось построить все остальное.