Apple готовит новый порт для наушников. Но зачем?

Корпорация Apple готовится внедрить новый порт для подключения устройств — Ultra Accessory Connector. Он нужен, чтобы решить проблему несовместимости наушников с разными коннекторами: например, сейчас Lightning-наушники от айфона нельзя подключить к порту USB-C компьютера. При этом отказываться от Lightning и USB-C компания тоже не планирует. «Медуза» рассказывает, какой в этом всем смысл.

Apple plans new smaller Ultra Accessory Connector (UAC) for Made-for-iPhone accessories https://t.co/fcNH7gYQD3 pic.twitter.com/jeBTozoAD9 — Jordan Kahn (@JordanKahn) February 6, 2017

Apple собирается использовать новый порт — он называется Ultra Accessory Connector (UAC) — для подключения сторонних устройств к своей технике. Новый коннектор уже передали на изучение партнерам Apple, занимающимся производством аксессуаров.

UAC — это небольшой закругленный коннектор размерами 2,05 на 4,85 миллиметра. Он чуть тоньше, чем коннектор USB-C, а его ширина примерно вдвое меньше ширины Lightning и USB-C. Apple не изобретала этот порт — он уже был в фотоаппаратах Nikon, только назывался UC-E6.

UAC будет использоваться для подключения наушников. The Verge объясняет: дело в том, что существующие наушники с коннектором Lightning нельзя подключить к USB-C устройству и наоборот — даже через переходник. UAC хотят использовать как промежуточное звено: наушники с этим портом смогут через переходники подключаться и к айфонам, и к макбукам с USB-C, и к классическим 3,5-мм портам, на ходу подстраиваясь под новый источник звука. Как минимум один производитель намерен выпустить наушники с UAC летом 2017 года.

Источники The Verge и Business Insider подчеркивают, что нового порта не будет в айпадах, айфонах и макбуках — там останутся Lightning и USB-C.

Ход с новым коннектором может показаться странным, но он отчасти решает проблему несовместимости: в айфонах наушники подключаются через порт Lightning, в Android-телефонах остались 3,5-мм порты, но плавно идет переход к USB-C. В новых MacBook Pro нет Lightning, но есть 3,5-мм и USB-C. При таком разнообразии производителям наушников проще было бы выпускать наушники под единый UAC, который уже через переходники можно подключить к чему угодно.