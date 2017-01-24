«Пойдешь с нами бить красную сволочь?» Что мы узнали из новой книги священника Всеволода Чаплина

В издательстве «Апокриф» вышла новая книга священника Всеволода Чаплина «Вера и жизнь. Чтобы не было сора в избе». Чаплин на протяжении тридцати лет работал в структурах РПЦ, с 2009 по 2015 год он был главой синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. На этой должности Чаплин высказывался по самым разнообразным поводам, и обычно его позиция была более радикальной, чем официальная позиция Церкви. В декабре 2015-го Чаплин был уволен, а возглавляемый им отдел расформирован. Книга священника о его работе в РПЦ могла бы добавить много деталей к современной истории Церкви и ее взаимоотношений с политикой, но нового в ней оказалось очень мало. «Медуза» кратко пересказывает основные тезисы Чаплина.

Чаплин и СССР

Всеволод Чаплин называет себя стихийным антикоммунистом — такие взгляды сформировались у него еще в детстве, когда ему было 8–9 лет. В молодости будущий священник относил себя к компании «московско-калужских неофитов», которые критиковали и советский строй, и западный, а также любили выпить и петь потом «белогвардейские» песни. Могли также подойти в троллейбусе к «зачуханному совслужащему», взять его за грудки и произнести: «Пойдешь с нами бить красную сволочь?»

Чаплин и патриархи

Судя по книге, Чаплин не самого высокого мнения обо всех последних патриархах РПЦ (в структурах Церкви он начал работать в 1985 году). Пимен «не отличался красноречием и жизненной активностью», зато мог быть «груб до вульгарности». Алексий II был достоин уважения, но не был «глубоким интеллектуалом». Правда, любил пошутить. Так, в середине 1990-х, отвечая на вопрос, что делать в случае «незаконных требований налоговых инспекторов», отвечал: «Посылайте их … обратно».

Патриарх Кирилл, по словам Чаплина, одарен интеллектуально (хотя встречались автору люди и более талантливые), но нерешителен, а кроме того, склонен говорить разные вещи в разных кругах. Чаплин обвиняет Кирилла в том, что тот «замел под ковер» вопросы выборности духовенства и прозрачности церковного бюджета. Рассорил его с патриархом, по словам Чаплина, вопрос присоединения Крыма в марте 2014 года: Чаплин действия властей горячо и публично одобрил, а Кирилл «накричал» на него, сказав, что тот ставит под угрозу «наше духовенство на Украине».

Чаплин и Кураев

Чаплин намекает, что именно он помешал церковной карьере дьякона Андрея Кураева. В 1991 году Кураев был на стороне патриарха Алексия, который осуждал действия ГКЧП, а будущий патриарх Кирилл призывал к сдержанности. Кураев начал раздавать журналистам «наброски текстов, обличавших Кирилла и других митрополитов в поддержке ГКЧП», рассчитывая, что эти люди уйдут из Церкви. Чаплину удалось получить один из таких набросков, а вскоре «знакомый журналист публично „слил“ Кураева». Впрочем, о Кураеве как интеллектуале Чаплин отзывается с уважением.

Чаплин и политики

С Егором Гайдаром Чаплин повстречался в 2009 году в Вене, тот отказался от вина, но не от «интеллектуальной беседы». С Геннадием Зюгановым Чаплин был на конференции в Париже. Прогулялись по городу, заглянули в пару баров — и Чаплину открылся «простой прямой русский человек». Владимир Жириновский религиозен, но поверхностно. Владислав Сурков оказался «гораздо глубже и честнее образа, созданного чиновничьими сплетнями и журналистскими „разоблачениями“». Вячеслав Володин (Чаплин приводит его прозвище — Слава-бис) играет с людьми на их страхах и амбициях, поэтому его политическая карьера кончится нехорошо.

Владимир Путин, по словам священника, руководствуется не только идеями, но и чувствами, родившимися «в питерских дворах, спортивных секциях, КГБ СССР». Репрессии Сталина — это плохо, но и хорошо, потому что уничтожили всю «ленинскую гвардию», сорвав мировую революцию.

Чаплин и искусство

Дело группы Pussy Riot не отпускает отца Всеволода с 2012 года. Он разнообразно осуждает панк-молебен на протяжении всей книги. Священник любит Псоя Короленко, а вот на творчество Элтона Джона «негативно повлиял гомосексуализм» — «по мере того как он укреплялся в гомосексуальности, творческие силы постепенно иссякали».

Чаплин сегодня

Оставшись без должностей РПЦ, священник тихо служит в одном из храмов в центре Москвы. Он пишет, что ему есть еще что сказать — и что он намеревается делать это, пока «присутствует в этом мире». Никакое «перекрытие информационных каналов» Чаплину, по его словам, не помешает.