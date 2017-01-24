Покупай американское и нанимай американцев: почему Мелания Трамп выбрала платье дизайнера Ральфа Лорена И будут ли его теперь бойкотировать

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января, однако американские СМИ до сих пор обсуждают платья первой леди Мелании Трамп, которые она выбрала для самой церемонии и для бала. На инаугурации бывшая супермодель появилась в наряде от Ральфа Лорена, после чего в твиттере вспомнили хэштег #BoycottRalphLauren, призывающий бойкотировать бренд. Ralph Lauren начали заваливать жалобами и упрекать в том, что компания таким образом поддерживает сексистские высказывания Трампа. Однако в костюме от Ральфа Лорена на инаугурации была и Хиллари Клинтон. «Медуза» рассказывает об этой истории.

Кашемировое платье и жакет от Ralph Lauren

На инаугурации Мелания Трамп появилась в кашемировом платье и жакете Ralph Lauren голубого цвета и лаконичного кроя, в длинных перчатках и лодочках того же цвета. Мелания выглядела безупречно — модные критики сошлись на том, что это победа первой леди. И безусловно для нее принципиальная: на протяжении последних месяцев дизайнеры публично отказывались сотрудничать с Меланией.

О своем нежелании работать с женой нового президента сразу заявила дизайнер Мишель Обамы Софи Телле, объявившая, что не хочет поддерживать Трампа и его риторику сексизма и ксенофобии. С Меланией не захотели работать Марк Джейкобс и Том Форд — последний при этом заявил, что у него очень дорогая одежда, а первая леди должна быть демократичнее и ближе к народу. Одновременно несколько всемирно известных модельеров все же заявили, что почтут за честь одевать Меланию: это Каролина Эррера, Томми Хилфигер, а также Стефано Габбана.

Трамп выбрала наряд Ральфа Лорена и тем самым сразу дала несколько сигналов. Очевидно, что источником вдохновения для Трамп была Жаклин Кеннеди, икона стиля и законодательница моды. Жаклин любила и этот голубой цвет, и такой же лаконичный крой. Платье Мелании — отсылка к инаугурационному наряду Кеннеди в 1961 году, и в этом смысле беспроигрышный вариант. Мелания Трамп не раз признавалась, что жена Джона Кеннеди — пример и образец для нее, и в статусе первой леди она будет оглядываться именно ее.

Дональд Трамп и Мелания Трамп на параде во время инаугурации. Вашингтон, 20 января 2017 года Фото: Kevin Dietsch / AP / Scanpix / LETA

Важно и то, что Трамп остановилась на американском дизайнере. Известно, что у нее шли переговоры с Карлом Лагерфельдом, креативным директором французского дома Chanel, однако в итоге предпочтение она отдала американскому модельеру, тет самым поддержав основной тезис инаугурационной речи Дональда Трампа: Америка — прежде всего, покупать надо американское и нанимать американцев. Биография Ральфа Лорена блестяще иллюстрирует идею об «американской мечте» и Америке как стране возможностей: выходец из еврейской семьи эмигрантов, живших в Бронксе, построил империю и стал одним из самых богатых людей в США.

Кроме того, выбрав платье для Мелания от Ralph Lauren, Трампы зашли на территорию демократов. На инаугурации присутствовала Хиллари Клинтон, проигравшая выборы, которая была одета в брючный костюм — тоже от Ральфа Лорена. Дизайнер одевал Хиллари на протяжении всей ее предвыборной кампании и тесно с ней сотрудничал. За это модельер также подвергался критике.

Ральф Лорен старается не афишировать свои взгляды и, видимо, считает, что мода вне политики. Однако сразу после инаугурации компанию Ralph Lauren начали засыпать жалобами и обвинениями в том, что бренд одобряет сексистские высказывания Трампа. Пользователи твиттера вновь запустили хэштег #BoycottRalphLauren (он же использовался, когда Ральф Лорен работал с Хиллари) — но ни протест, ни бойкот массовыми не получились.

Белое платье от Эрве Пьера и Мелании Трамп

Еще больше Мелания удивила мир моды своим вторым нарядом — белым платьем в пол с тонкой бордовой лентой вместо пояса, в котором она появилась на двух балах после инаугурации. Ее представители заявили, что это коллаборация дизайнера Эрве Пьера (с 1990-х живет в Нью-Йорке), бывшего креативного директора Carolina Herrera (на этой должности он одевал Лору Буш и Мишель Обаму) — и самой Мелании. То есть фактически она: а) показала платье собственного дизайна, заявив тем самым об амбициях модельера (у Мелании уже есть свой ювелирный бренд); б) представила первую работу Эрве Пьера, выпущенную под его собственным именем.

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп на инаугурационном балу Freedom. Вашингтон, 20 января 2017 года Фото: Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

По мнению фэшн-критиков, в частности из The New York Times, выбором нарядов Мелания продемонстрировала, что всерьез готовится к роли первой леди и своим новым обязанностям, а также понимает свой нынешний статус. Старшей дочери Трампа Иванке, которую называют правой рукой отца, все-таки отводится роль неформального лидера в администрации Трампа — если судить по тому, что на инаугурации она была одета в брючный костюм от Carolina Herrera.