Вместо Африки полетела в сторону Флориды Британское правительство уличили в сокрытии провального испытания баллистической ракеты

22 января The Sunday Times со ссылкой на собственные источники написала о неудачном запуске баллистической ракеты Trident у побережья США. По информации издания, во время испытания ракета неожиданно изменила курс и направилась в сторону Флориды. Публикация привела к скандалу, в центре которого оказалась премьер-министр Тереза Мэй. «Медуза» рассказывает, что известно и что неизвестно об испытании Trident.

Что известно

В июне 2016 года министерство обороны Великобритании проводило испытания подводной лодки «Вендженс» — одной из четырех атомных стратегических подлодок класса «Вэнгард», вооруженной баллистическими ракетами Trident. Испытания проводились у побережья Флориды (Великобритания арендует для этих целей американскую базу на мысе Канаверал) и должны были продемонстрировать боеготовность «Вендженс», которая недавно прошла модернизацию.

Факт испытаний подтвердили в Минобороны. «[Подводная лодка] „Вендженс“ и ее команда успешно прошли испытания и получили сертификацию, позволяющую „Вендженс“ вернуться на службу. Мы полностью уверены в нашем независимом ядерном щите. Другой информации о действиях подводных лодок мы предоставить не можем из очевидных соображений национальной безопасности», — говорится в заявлении ведомства (цитата по The Guardian).

В ходе испытаний проводился запуск баллистической ракеты Trident. Ракета, не снаряженная ядерной боеголовкой, должна была после подводного запуска поразить цель на Восточном стрельбище — полигоне в районе западного побережья Африки. Как утверждает анонимный источник The Sunday Times, после пуска ракета изменила курс и направилась в сторону США. Минобороны Великобритании, по утверждению источника, скрыло информацию о запуске, опасаясь паники и потенциального ущерба для национальной безопасности.

Это был первый пуск ракеты Trident за последние несколько лет. По информации The Sunday Times, всего в XXI веке проводилось пять запусков. Каждый обходится бюджету примерно в 17 миллионов фунтов.

В британском парламенте сообщения о возможной попытке правительства утаить информацию об испытаниях спровоцировала волну негодования. Срочно провести расследование потребовали как оппозиция (лейбористы и Партия независимости Соединенного Королевства), так и представители правящей Консервативной партии; скандал с Trident стал темой дня во всех британских общественно-политических СМИ.

Что неизвестно?

Что именно произошло с ракетой? The Sunday Times основывается всего на двух фактах: сообщении анонимного источника и том, что в июне Минобороны не распространило обычного заявления об успешном испытании. Этого явно недостаточно, чтобы ответить на вопросы о том, что именно произошло с ракетой и каковы последствия провального запуска для всего ядерного щита Великобритании

Скрывало ли правительство результаты испытаний и если да, то какое именно из правительств — действующее или предыдущее? Тереза Мэй заняла должность премьер-министра в середине июля 2016 года. Таким образом, решение о скрытии информации о неудачном запуске Trident должен был принимать кабинет Дэвида Кэмерона. Тем не менее, после публикации в The Sunday Times Мэй несколько раз отказалась отвечать на прямой вопрос о том, знала ли она о неудачном испытании, ограничиваясь комментариями о вере в британские ядерные силы. В британской прессе поведение Мэй восприняли как подтверждение того, что она знала о происходящем.

Днем 23 января в правительстве Великобритании подтвердили, что Тереза Мэй знала о проблемах в ходе запуска Trident: ее проинформировали о вопросах, связанных с ядерной безопасностью, после вступления в должность премьер-министра. При этом одно из первых выступлений Мэй в парламенте в новой должности было посвящено именно программе Trident: в июле 2016 года (спустя несколько недель после испытаний) лидер консерваторов убедила парламент в необходимости выделить на поддержание британского ядерного щита 40 миллиардов фунтов.