Вся Англия обсуждает француза, который не хочет играть за «Вест Хэм». Почему? Объясняем на гифках с лягушками

Вторую неделю одна из главных тем британской прессы — уход французского футболиста Димитри Пайета из клуба «Вест Хэм», где он (отлично) играл последние полтора года. Главная звезда лондонской команды хочет уйти обратно в «Марсель», он заявил, что никогда больше не наденет футболку «Вест Хэма» — и даже якобы пригрозил целенаправленно нанести себе травму, если его не продадут. «Медуза» объясняет, почему все обсуждают Пайета и где в его истории правда, а где выдумка, с помощью гифок с лягушками.

29-летний полузащитник Димитри Пайет — один из самых ярких французских футболистов постзидановского поколения. С лета 2015 года он играет за английский клуб «Вест Хэм» — и по итогам своего первого сезона в АПЛ вошел состав команды года по версии местной Профессиональной футбольной ассоциации. Кроме того, Пайет отлично выступил на Евро-2016 — забил три гола, а также столкнулся в финале турнира с Криштиану Роналду так, что тот был в итоге вынужден попросить замену (впрочем, чемпионами все равно стали португальцы). После той истории Пайету в инстаграм написали тысячи озлобленных комментариев, а сам француз в декабре заявил, что запрещает своим детям произносить фамилию Роналду, — потом, правда, пояснив, что это была шутка.

Намекать, что хотел бы сменить клуб, Пайет начал уже осенью — рассказывал, например, в интервью, что желает играть в «команде с амбициями». «Вест Хэм» такой назвать сложно: благодаря Пайету клуб в 2016 году занял седьмое место в чемпионате Англии и впервые за долгое время попал в еврокубки, но, например, в Лиге Чемпионов команда не играла ни разу в своей истории. Однако по-настоящему все завертелось, когда на пресс-конференции 12 января главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич объяснил журналистам, что Пайет, который год назад подписал вдвое увеличивший его зарплату контракт с клубом сразу на пять лет, не хочет играть за команду и собирается уйти. «Мы не будем его продавать, — сказал Билич. — Эта команда дала ему все. Я огорчен и зол». Выглядел тренер и правда печально — настолько, что в ютьюбе его слова даже наложили на драматическую голливудскую музыку.

Быстро выяснились подробности: за Пайета предложил 20 миллионов «Марсель», клуб, откуда он пришел в «Вест Хэм», — а когда англичане отказались, француз заявил, что никогда больше не дотронется до мяча в футболке «Вест Хэма» (через пару дней, впрочем, сославшись еще и на то, что у него болит спина). А потом Пайет и вовсе сообщил, что переломает себе крестообразные связки, если его не продадут! На самом деле нет — это была фейковая новость, опубликованная на французском сайте, авторы которого любить юморить; как отмечает Sports.ru, на то, что это вымысел, недвусмысленно указывало начало цитаты, звучавшее как «Клянусь головкой моего члена». Но Пайет вел себя так возмутительно, что многие поверили.

Всему виной деньги? Кажется, нет: пресса сообщает, что Пайету предлагали заоблачные деньги в Китае, но от них он отказался, — а в «Марселе», напротив, готов пойти на снижение зарплаты. Судя по всему, француз и его семья просто комфортнее чувствуют себя дома, где футболиста к тому же безумно любят. Тем не менее, пока Пайету добиться своего не удалось: «Вест Хэм» отклонил уже два предложения «Марселя» и требует за своего лучшего игрока 40 миллионов фунтов (переходил к ним француз за сумму, в четыре раза меньшую); «Марсель» пока готов заплатить только 25.

Все недовольны Пайетом. Болельщики «Вест Хэма» используют его футболку как дверной коврик и поют в адрес француза оскорбительные песни; 20 января английские СМИ сообщили, что дошло дело и до порчи имущества, — в окно машины футболиста кинули кирпич. Товарищи Пайета по команде тоже не в восторге от его поведения (инсайдеры в «Вест Хэме» сообщают, что игрок сомнительно вел себя всю осень — ленился, саботировал тренировки, а также то ли в шутку, то ли всерьез требовал повысить свою и так огромную зарплату после того, как курс британского фунта стерлингов начал падать). Футболисты «Вест Хэма» уже потребовали от руководства, чтобы Пайет больше не играл за клуб, а также удалили его из общей группы игроков в вотсапе.

Скорее всего, Пайет уйдет из «Вест Хэма» — сообщается, что «Марсель» готов сделать уже третье предложение по игроку. Впрочем, француз может и остаться, — и если он продолжит играть и забивать, обиды быстро забудутся. В конце концов, история футбола знавала и более парадоксальные случаи.