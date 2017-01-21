В США отменили премьеру фильма «Собачья жизнь». Главное Авторов доброго фильма о четвероногих друзьях обвинили в жестоком обращении с собакой

Студия Universal отменила запланированную на 21 января в США премьеру фильма «Собачья жизнь» из-за опубликованного накануне видео со съемочной площадки. В процессе съемок, судя по всему, жестоко обходились по крайней мере с одной собакой. «Медуза» рассказывает, как отреагировали на появление записи правозащитники и авторы «Собачьей жизни».

«Собачья жизнь» — добрый фильм с собакой в главной роли. Точнее, с несколькими: картина рассказывает о псе, душа которого перерождается в собаках разной породы. Так, в одной жизни он был немецкой овчаркой, служащей в полиции.

Собачья жизнь — Русский Трейлер (2017) Официальные Трейлеры

Накануне премьеры появилось жестокое видео со съемочной площадки. В трейлере фильма можно мельком увидеть сцену, в которой пес спасает тонущего человека. 18 января таблоид TMZ опубликовал короткое видео, на котором показан процесс съемок этой сцены с овчаркой по кличке Геркулес. Видео состоит из двух фрагментов: в первом пес сопротивляется, но его силой сталкивают в бурлящий поток воды под ободряющие комментарии членов съемочной площадки. Во втором фрагменте Геркулес уже плывет, но затем скрывается под водой, и все (включая инструктора) начинают кричать.

Внимание: видео содержит сцены жестокого обращения с животным.

A DOGʼS PURPOSE' TERRIFIED GERMAN SHEPHERD FORCED INTO TURBULENT WATER | TMZ TMZ

За съемками должны были наблюдать правозащитники. Организация The American Humane Association (AHA) следит, например, за тем, чтобы «в процессе съемок ни одно животное не пострадало», и выдает соответствующее заключение. Судя по всему, у «Собачьей жизни» такое было (чтобы его получить, нужно соблюсти ряд требований в обращении с животными-актерами). После публикации видео AHA объявила о начале независимого расследования инцидента. На время расследования сотрудник, который должен был контролировать съемки «Собачьей жизни», отстранен от работы.

Защитники прав животных призвали к бойкоту «Собачьей жизни». После выхода ролика правозащитная организация «Люди за этичное отношение к животным» (PETA) призвала зрителей бойкотировать фильм. От режиссера и продюсера картины PETA потребовала пообещать больше не использовать животных-актеров в своих фильмах, а также позаботиться о всех собаках из организации Birds & Animals Unlimited (она занимается тренировками животных специально для съемок в Голливуде; существуют свидетельства, что там жестокого обращаются с питомцами). Кроме того, PETA хочет получить полную копию отчета по итогам расследования AHA.

Продюсер фильма: «Действия PETA непродуктивны». Гэвин Полон, сам активно выступающий в защиту прав животных, выступил с критикой PETA: «Это полное безумие — я что, тот человек, на которого нужно давить? Это фильм, который заставляет сочувствовать животным». При этом он осудил то, что происходит на видео и призвал к ответу AHA: «Люди должны понести наказание за это. Кое-кто должен был следить за тем, чтобы таких вещей не происходило. Почему они этого не делали?»

Режиссер объявил, что этот эпизод снимали без его участия. Лассе Халльстрём написал серию твитов, в которых рассказал, что «сильно обеспокоен» опубликованным видео. По словам режиссера, он не видел, как снимался этот эпизод, но отметил, что безопасность животных была главным приоритетом при съемках. «Я всю жизнь люблю животных, а „Собачья жизнь“ — мой третий фильм о собаках», — добавил Халльстрём. На заявление PETA он не отреагировал. Халльстрём и Полон называют себя веганами.

I have been a lifelong animal lover and A DOG’S PURPOSE is my third film about dogs. The animals’ safety was of utmost priority. — lasse hallstrom (@HallstromLasse) January 19, 2017

Актер, озвучивший пса, шокирован опубликованным видео. Главный герой «Собачьей жизни» разговаривает голосом актера Джоша Гада. Он написал в твиттере, что «потрясен» увиденным и потребовал от студии объяснений.

Интернет-пользователи уничтожили рейтинг картины. На сайте IMDb, крупнейшей базы данных о кино, у «Собачьей жизни» один балл из десяти. Больше 90 процентов оценок оказались единицами; высший балл поставили пять процентов пользователей — по крайней мере, часть из них хотела ответить протестом на протест.

Фото: Universal Studios

Universal Pictures отменила премьеру «Собачьей жизни». 21 января в Лос-Анджелесе должен был состояться первый показ фильма, а после него — интервью с создателями картины. После выхода ролика оба мероприятия отменили. В заявлении Universal, дистрибьютора «Собачьей жизни», говорится, что студия Amblin, снявшая картину, проводит расследование и общается со многими людьми, задействованными в съемках, в том числе с сотрудниками службы безопасности, тренерами и координаторами трюков. «Несмотря на то, что мы все обескуражены тем, как выглядела собака, все заверили нас, что немецкая овчарка Геркулес не пострадала в процессе съемок», — отмечается в заявлении.

Создатели фильма настаивают: овчарку никто не заставлял лезть в воду. Студия Amblin объяснила происходящее на видео так: «В день съемок Геркулес не захотел исполнять трюк, показанный на видео, поэтому съемочная группа не стала снимать этот эпизод». TMZ студия сообщила, что съемки продолжились только тогда, когда пес сам согласился залезть в воду. В какой-то момент он начал тонуть, но его спасли. «Геркулес здоров и счастлив», — подчеркивает Amblin.

В широкий прокат в США фильм выйдет 27 февраля. Пока никаких новостей о том, будет ли отменен прокат или изменится ли дата начала показа фильма, не было.