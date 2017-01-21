3 странных, но славных сериала на выходные: «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Изумрудный город» и «Подлый Пит»

После финала «Шерлока» и премьеры «Табу» в сериальном мире наступило затишье. Однако три достойных сериала на выходные мы все же нашли. Это новая экранизация книг «Лемони Сникет: 33 несчастья», история мелкого жулика «Подлого Пита» с большим бандитом Брайаном Крэнстоном — и пугающая версия «Изумрудного города», в которой Тотошка — сотрудник органов внутренних дел.

Лемони Сникет: 33 несчастья

C 13 января на Netflix

Детские книги американского писателя Дэниела Хэндлера, более известного под псевдонимом Лемони Сникет, в свое время здорово переосмыслили распространенный сюжет романа воспитания, в котором главные герои — сироты. За одного Оливера Твиста в цикле «33 несчастья» отдуваются сразу трое детишек — рассудительная и изобретательная Вайолет, неунывающий философ Клаус и совершенно невероятная особа в пеленках по прозвищу Солнышко (ее держат подальше от вещей, которые можно погрызть). Маленькие Бодлеры остается без родителей, когда сгорает их большой дом со сказочной библиотекой, удивительными гаджетами и всем-всем, что необходимо для воспитания одаренных детей.

Опекуном сирот по странному стечению обстоятельств становится тщедушный граф Олаф — самовлюбленный босяк-актер, живущий в гнилом особняке и мечтающий добраться до наследства своей дальней родни. Но для этого ему придется потерпеть, пока они подрастут. А им — справиться с графиком работ по дому, от которого бы и у Золушки закружилась голова.

В фильме 2004 года Олафа сыграл видный специалист по имитации безумия Джим Керри. В сериале перетянуть одеяло с фантастических детей пытается Нил Патрик Харрис — комедийный актер, известный по фильму «Звездный десант», ситкому «Как я встретил вашу маму» и церемонии Киноакадемии, которую он провел в трусах в дань уважения «Бердмэну» и благородной профессии артиста.

Сказать, что Барни Стинсон чета Эйсу Вентуре — значит, растерять остатки критического мышления, но фокус нового «Лемони Сникета» в том, что граф Олаф и не обязан вытягивать его в одиночку. Юные актеры играют до того собранно, будто где-то за кадром ими дирижирует Уэс Андерсон; художественное оформление говорит о том, что кто-то решил переснять кукольный «Кошмар перед Рождеством» в декорациях «Отеля „Гранд Будапешт“» — вокруг готический мир, сваренный в карамели. Сценарий полностью сохраняет остроумный (ничуть не хуже, чем в «Гарри Поттере») язык книг, а авторы не боятся, что долгие ироничные рассуждения героев замедлят темп сюжета. Сам Лемони Сникет то и дело лезет в кадр — увы, не собственной персоной; его изображает актер Патрик Уорбертон.

Давно не снимавшаяся в хорошем кино (зато блиставшая в сериале «Бесстыдники») актриса Джоан Кьюсак играет несчастную соседку графа Олафа с таким энтузиазмом, что Нил Патрик Харрис зрителям уже и не нужен. Но к нему на помощь спешит напарница по «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс — и сериал окончательно превращается в трепетный семейный праздник, где авторы и актеры искренне принимают аудиторию за родных. Могут заставить приготовить что-нибудь вкусное и навести порядок в доме, к примеру.

Изумрудный город

С 6 января на американском NBC и российском PlayTV1000

Очередная адаптация книг Фрэнка Баума — на этот раз в редакции режиссера Тарсема Сингха. Сингх — автор фильмов «Клетка» и «Запределье» — импрессионистских триллеров, способных напугать одним только выбором палитры. Несмотря на впечатляющий старт — переезд из Индии в США, победа в конкурсе начинающих кинематографистов, культовый фильм с Дженнифер Лопес, — Сингх не снимал больших картин целых пять лет, со времен провала блокбастера «Белоснежка: Месть гномов».

Творчество Баума он адаптирует, в общем-то, не менее радикально, нежели сказку братьев Гримм. Дороти — темнокожая медсестра. Тотошка — полицейская собака, оказавшаяся в машине, унесенной в страну Оз смерчем. Волшебник Изумрудного города — плут и тиран, готовый пустить в ход свои властные полномочия. Одна из ведьм — вылитая Серсея Ланнистер на поздней стадии алкогольной интоксикации. Сам Изумрудный город отчетливо напоминает позолоченную версию Метрополиса. И со всем этим бедной Дороти нужно что-то срочно решать.

«Игра престолов в Стране Оз» — первая формула, которой хочется объяснить дурманящие свойства этого сериала, но правильнее, наверное, сравнивать его с «Остаться в живых», поскольку расшифровка знаков и посланий здесь увлекает куда больше, чем сама история. Такие истории мы уже слышали, и участие актеров вроде Винсента ДʼОнофрио не сильно их меняет. А вот поиграть с Тарсемом Сингхом в загадки — это может быть интересно (пока не выйдет какой-нибудь большой сериал, который нас отвлечет).

Впрочем, Сингх хоть режиссер всех десяти серий первого сезона, но не главный человек в шоу. Идея «Изумрудного города» принадлежит Мэттью Арнольду — автору восхищающего своим безумием сериала «Сибирь», в котором герои реалити-шоу отправлялись в тайгу строить свою любовь, а натыкались на метеориты, пришельцев, привидений и свирепых медведей. Мечтателя Арнольда, как и в сериале «Мир Дикого запада», быстро отстранили от управления «Изумрудным городом», заменив более предсказуемыми авторами, а жаль: с таким сити-менеджером шоу могло быть еще оригинальнее. Но и в нынешнем виде сериал полон причуд и сюрпризов.

Подлый Пит

C 13 января на Amazon

«Подлый Пит» — сериал из «пилотной программы» Amazon Studios — подразделения Amazon, которое производит собственные сериалы и показывает их в онлайне, конкурируя с Hulu и Netflix. Напомним, как устроен этот творческий инкубатор: все желающие — как любители, так и профессионалы — присылают в Amazon свои сценарии, которые после этого должны пройти народную и экспертную оценку. Если фильм или сериал взят в производство, автор получает вознаграждение. Затем шоу ждет вторая стадия отбора, когда снимаются пилотные эпизоды — и вновь их смотрят все желающие.

Сериал «Подлый Пит» попал в конкурс Amazon Studios не самым очевидным путем: его сначала должен был спродюсировать для канала CBS живой классик Дэвид Шор — шоураннер «Доктора Хауса», сценарист «Строго на юг» и боевой товарищ создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана. Но у Шора началась черная полоса: в 2015 году CBS закрыл его с Гиллиганом проект «Батл-Крик», а потом отказался и от «Подлого Пита», несмотря на протекцию актера Брайана Крэнстона. В итоге в том же году пилот подхватил канал Amazon Video. Но целый сезон вышел лишь в середине этого января — и стал настоящей находкой для любителей сериалов про очаровательных, но печальных плутов. Правда, сняли его уже без Дэвида Шора — из-за очередных разногласий его заменил Грэм Йост, сценарист боевиков «Скорость» и «Сломанная стрела».

Суть этой долгой прелюдии — показать, как много хороших идей (а значит, и авторов) пропадает в жерновах телеиндустрии: чуть больше чем за год работы департамент Amazon Studios получил 11800 сценариев фильмов и сериалов, а снял лишь пару десятков! И то, что невзрачный — на первый взгляд — «Подлый Пит» все же прошел эти круги производственного ада, заставляет присмотреться к нему получше.

Актер Джованни Рибизи, похожий на стеснительного и доброго брата Мориарти из «Шерлока», играет жулика, вышедшего из тюрьмы, но не на волю: мафиозный босс (Брайан Крэнстон!) требует от него крупную сумму. Чтобы залечь на дно, аферист присваивает себе личность болтливого сокамерника — а вместе с ней дом в пригороде, любящих родственников и семейное дело. Работает он теперь, впрочем, почти по специальности: нужно ловить и доставлять в суд должников и беглецов, выпущенных под залог.

«Подлый Пит» — в каком-то смысле бегство от агрессивной сложности современной драматургии к магической простоте старого телевидения и прежнего Голливуда. Герои здесь заняты тем же, чем и Роберт Де Ниро в легендарной «Пробежке перед сном» (или «Успеть к полуночи») — охотой на таких же неудачников, как они сами. Каждая серия строится по принципу, хорошо знакомому со времен «Секретных материалов»: есть общий неторопливый сюжет — и есть «монстр недели», которого нужно обезвредить. А мягкий юмор и тихое обаяние текста — те же, что и в закрытом «Батл-Крике» и культовом «Строго на юг». В конце концов, у героя есть напарница — красивая и грустная мать-одиночка, которая ему явно нравится, но считает его своей родней; кто еще вам покажет такой добрый и милый сериал в 2017 году?

Однако в действительности «Подлый Пит» устроен чуточку сложнее: отношения внутри семьи тут в любой момент могут превратиться в «санденсовскую» камерную драму, герой явно олицетворяет собой целый пласт общества, и кислая мина Джованни Рибизи выражает те же эмоции американцев, что и отрешенная физиономия Райана Гослинга в «Ла-Ла Ленде». В деревню, в глушь, в Коннектикут — чтобы спрятаться от вызовов времени, хочется сбежать куда угодно. Но легче — в сериал.